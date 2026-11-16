Pe scurt: Polițiștii rutieri l-au identificat pe adolescent la scurt timp după miezul nopții, în timp ce conducea un autoturism pe strada principală din Nou.

Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost prins de polițiștii rutieri conducând un autoturism, fără să dețină permis, pe strada principală din localitatea sibiană Nou.

Potrivit IPJ Sibiu, adolescentul a fost identificat duminică, 15 noiembrie 2026, în jurul orei 00:10. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre un adolescent de 15 ani din Laslea, prins conducând fără permis. În acel caz, autoturismul îi fusese încredințat de un bărbat de 37 de ani din județul Vâlcea, aflat alături de el.

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În cazul adolescentului depistat în Nou, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere fără permis.

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