Pe scurt: De la vizite la bolnavii din spitale până la sprijin pentru bătrâni și copii, Mitropolitul Laurențiu a vorbit despre faptele care trebuie să însoțească postul. La Sibiu sunt pregătite și două săptămâni de evenimente dedicate Sfinților Șagunieni.

Credincioșii s-au adunat duminică, 15 noiembrie 2026, în prima zi a Postului Crăciunului, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, pentru Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

În predică, ierarhul a vorbit despre rolul postului și al faptelor bune în viața credincioșilor, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Mitropolitul Laurențiu a slujit împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al catedralei, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza.

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În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit diacon pe teologul Simion Belea. Tot atunci a fost citită Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru prima Duminică din Postul Nașterii Domnului din 2026, intitulată „Familia creștină, prima școală a comuniunii”, adresată tuturor credincioșilor din Patriarhia Română.

Mitropolitul Laurențiu îndeamnă la un post însoțit de fapte bune

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Laurențiu a tâlcuit Evanghelia din Duminica a 25-a după Rusalii, în care este prezentată Pilda samarineanului milostiv. Ierarhul a vorbit despre ajutorul oferit celor aflați în nevoie, pornind de la semnificația pildei.

„Cine este samarineanul din pilda aceasta? Este Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. El aduce totdeauna balsam pentru sufletul nostru, balsam de tămăduire sufletească şi trupească. El este Cel care ne duce la casa de oaspeţi, adică la Biserica Lui cea sfântă, şi El este Cel care plăteşte pentru noi până în ultima clipă a tratamentului pe care noi trebuie să-l urmăm în Biserica Sa. Dacă pe El Îl avem samarinean milostiv, atunci şi noi trebuie să-L imităm şi să fim milostivi faţă de cei care stau alături de noi, faţă de cei care au nevoie de ajutor şi, din dragoste înmulţind bunurile pe care le-am primit tot de la Dumnezeu, viaţa noastră va fi bineplăcută lui Dumnezeu. Tot El, Mântuitorul Hristos, ne va primi în Împărăţia Sa, dincolo, în Împărăţia cerurilor”, a spus ierarhul.

Mitropolitul le-a cerut credincioșilor să parcurgă perioada Postului Nașterii Domnului în rugăciune, milostenie și fapte bune, subliniind că postul nu se limitează la schimbarea alimentației.

„Postul de bucate, rugăciunea şi postul de păcate, completat cu fapta cea bună, ne ajută pe noi să progresăm. Să nu facem doar o osteneală trupească, înţelegând postul doar prin restricţie alimentară, care nu de fiecare dată este plăcută. Mâncăm de post, dar trebuie să facem şi o postire de păcate, o oprire de la pofte, de la cele mai simple, până la cele mai complicate. Încercăm acum un efort nu doar fizic, ci şi spiritual, adăugând la nevoinţele acestea Spovedania şi Împărtăşania, apoi faptele bune”, a precizat acesta.

În continuare, ierarhul a vorbit despre darurile pentru cei apropiați și despre sprijinul care poate fi oferit bolnavilor, bătrânilor și copiilor din instituții.

„În perioada aceasta noi ne gândim ce daruri să facem celor apropiaţi ai noştri, cu ce să-i bucurăm şi este frumoasă şi binecuvântată lucrarea aceasta, numai că nu trebuie să rămânem doar la bucuria pe care o facem cuiva oferindu-i ceva material, ceva care se consumă, fie că se mănâncă, fie că este o îmbrăcăminte care se schimbă. Să dăruim din dragostea noastră! Să-l ajutăm pe cel aflat în suferinţă, să cercetăm pe cel care se află la spital, sau în alte locuri de tratament şi sunt atâţia oameni în casele de bătrâni, sunt atâtea orfelinate, atâtea instituţii de binefacere”, a îndemnat Mitropolitul Laurențiu.

El a adăugat că îngrijirea celor aflați în suferință nu trebuie lăsată exclusiv în responsabilitatea instituțiilor.

„Să nu lăsăm doar în seama statului sau a Bisericii sau a altor instituţii anume rânduite, ci să facem şi noi parte dintre cei care ne îngrijim de semenii noştri, adică de toţi cei care se află în momentul acesta în suferinţă. Dumnezeu ni-i trimite pe lângă noi, iar noi de multe ori spunem: «Dar dacă aş fi văzut, dacă aş fi ştiut…». Dacă cercetăm cu atenţie, dacă ne îndreptăm şi cerem de la Dumnezeu ca să ne scoată în cale ocazii de acestea să ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor, şi noi vom fi ajutaţi la vreme potrivită atunci când strigăm către cer, către Dumnezeu, după ajutor”, a mai spus ierarhul.

La Sibiu sunt pregătite două săptămâni de evenimente dedicate Sfinților Șagunieni

Credincioșii din Sibiu se pregătesc pentru două săptămâni de evenimente dedicate Hramului Catedralei Mitropolitane, sărbătoarea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Manifestările vor include proclamarea locală a canonizării Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

În perioada 16–22 noiembrie 2026, pelerinii vor avea ocazia să se închine la icoana relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, ocrotitorul Paraclisului Mitropolitan, și la icoana relicvar a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

În aceeași perioadă sunt programate evenimente dedicate Sfinților Șagunieni și slujbe de priveghere închinate Sfintei Anastasia Șaguna, cea care a îndrumat pașii Sfântului Ierarh Andrei Șaguna către rămânerea în credința ortodoxă.

FOTO Costin Chesnoiu

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