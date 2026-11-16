Inteligența artificială, rolul acesteia în creația artistică și posibilitatea ca tehnologia să înlocuiască, în viitor, artiștii au fost principalele teme discutate luni, 16 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Hotelul Împăratul Romanilor din Sibiu. Evenimentul a marcat deschiderea celei de-a VII-a ediții a Festivalului Brave New Music, organizat de Filarmonica de Stat Sibiu.

Inteligența artificială a început deja să înlocuiască oamenii în anumite domenii ale industriei muzicale, iar producția unor coloane sonore cu ajutorul tehnologiei poate fi mult mai ieftină decât angajarea unei orchestre. O spune dirijorul Cristian Lupeș, fondatorul Festivalului Brave New Music, care atrage atenția că, deși tehnologia poate genera muzică, spectacolele live au nevoie în continuare de prezența artiștilor.

Subiectul a fost dezbătut luni, 16 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Hotelul Împăratul Romanilor din Sibiu, cu ocazia deschiderii celei de-a VII-a ediții a Festivalului Brave New Music.

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▶ Vezi pagina acestui video: Inteligența artificială poate înlocui muzicienii? Dirijorul Cristian Lupeș: „Putem fi înlocuiți, dar e mai bine să nu fim” — VIDEO

La discuții au participat Cristian Lupeș, dirijor și fondator al Festivalului Brave New Music, Florin Viorel, președintele Filialei Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Constantin Constantinescu, asistent universitar în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, specializat în inteligență artificială și machine learning și Octavian Gheorghiu, solist instrumentist.

Întrebat dacă dirijorii și membrii unei orchestre ar putea fi înlocuiți de inteligența artificială, Cristian Lupeș a explicat că acest proces a început deja în anumite zone ale producției muzicale.

„Hai să vorbim așa din punct de vedere al spectacolului, pentru că în momentul ăsta avem două plaje, două direcții. Am trecut deja prin intersecția aceasta. Odată, în anumite tipuri de manifestări, am fost deja înlocuiți. Cum ar fi muzică de teatru, mare parte a muzicii de film. Este mult mai ieftin să generezi sunet de orchestră cu ajutorul unor supercomputere sau programe, softuri, aplicații, decât să angajezi o orchestră”, a declarat Cristian Lupeș.

Acesta a atras atenția și asupra limitelor muzicii generate artificial, explicând că există încă imperfecțiuni în rezultatul sonor, care sunt uneori acoperite prin imagine și alte efecte.

În opinia sa, însă, lucrurile stau diferit atunci când vine vorba despre spectacolele în care prezența artiștilor este esențială. „Spectacolul de operă, spectacolul de balet, spectacolul Filarmonicii au nevoie de prezența umană, pentru că oamenii vor să vină să îi vadă pe oameni”, a subliniat dirijorul.

Pentru a explica de ce publicul continuă să aibă nevoie de experiența unui spectacol live, Cristian Lupeș a făcut o comparație cu restaurantele și socializarea.

„Așa cum acceptăm să ieșim, să socializăm în locuri în care oamenii gătesc pentru noi și ne servesc, pentru că nu de foame ieșim, ieșim pentru dorința de socializare. Sau uneori ne alegem să ne ducem la acea mașină care vinde automat și ne luăm un sendviș”, a explicat acesta.

Concluzia sa a fost una directă: „Cu înlocuirea putem fi înlocuiți, dar e mai bine să nu fim înlocuiți”, a mai spus Lupeș.

Ar putea dirija o orchestră care interpretează muzică generată de AI?

O altă întrebare adresată dirijorului a vizat posibilitatea ca o orchestră să interpreteze o compoziție realizată integral de inteligența artificială. Cristian Lupeș a spus că nu ar exclude un asemenea scenariu. „Da, de ce să nu?”, a răspuns acesta.

Dirijorul a explicat că muzicienii au responsabilitatea de a interpreta lucrările care le sunt puse la dispoziție, indiferent dacă acestea au fost compuse de un om sau generate cu ajutorul tehnologiei. „Să nu uităm că noi, ca muzicieni, ne împărțim în câteva categorii. Avem lucruri foarte-foarte comune. Oricare am fi noi: muzicieni, interpreți, dirijori, compozitori, muzicologi. Dar interpreții au, să zicem așa, fișa postului, obligația de a interpreta muzica ce li se pune la dispoziție”, a explicat Cristian Lupeș.

Acesta consideră că și muzica generată de inteligența artificială ar trebui să poată ajunge în fața publicului, pentru a fi ascultată și evaluată. „Muzica este generată de un om, compusă sau generată de o inteligență artificială, să zicem. E mai puțin important. Tu, ca muzician, ai obligația să iei partitura sau mediul în care a fost scrisă, să o transformi în sunet și să o oferi publicului, care este singurul care o judecă ulterior”, a mai spus dirijorul.

Festivalul Brave New Music a experimentat deja cu inteligența artificială

Cristian Lupeș a vorbit și despre modul în care Festivalul Brave New Music a integrat tehnologia în edițiile precedente. Potrivit acestuia, organizatorii au experimentat încă de la apariția primelor modele gratuite de inteligență artificială, folosind inclusiv imagini generate cu ajutorul acesteia pentru afișele festivalului. „Ne-am și lăudat că am făcut, probabil, printre primele afișe generate de inteligența artificială”, a povestit acesta.

Dirijorul a explicat că festivalul și-a construit o identitate în jurul ideii de a apropia publicul de noile forme de expresie artistică și de instrumentele tehnologice. „Noi am avut întotdeauna dorința de a genera manifestări artistice care să împrietenească publicul cu mediile noi, cu aceste instrumente noi muzicale”, a declarat Cristian Lupeș.

Festivalul Brave New Music, la cea de-a VII-a ediție

Cea de-a VII-a ediție a Festivalului Brave New Music propune concerte simfonice și corale, recitaluri, conferințe, ateliere, programe educative și o expoziție de pictură.

Programul continuă în zilele următoare cu evenimente dedicate relației dintre muzică, tehnologie și comunitate.

Pe 17 noiembrie, de la ora 16:00, în Sala Henry Selbing, este programată întâlnirea „Muzica în comunitate: de la accesibilitate și mediere la muzicoterapie”.

Pe 18 noiembrie, de la ora 19:00, Sala Thalia îi va găzdui pe Nils Petter Molvær, la trompetă, și Erland Dahlen, la tobe.

Festivalul își propune să apropie publicul de muzica contemporană și de noile forme de expresie artistică, explorând modul în care tehnologia poate deveni parte a creației muzicale.

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