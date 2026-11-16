O poveste frumoasă despre talent, pasiune și multă muncă vine din satul Veștem, județul Sibiu. Anastasia Ispas, o fetiță în vârstă de doar 8 ani, a reușit să cucerească Trofeul Festivalului-Concurs „Cântă Mureșul cu Țara”, impresionând juriul și publicul prin sensibilitatea și naturalețea cu care a interpretat o piesă din repertoriul uneia dintre cele mai îndrăgite voci ale folclorului sibian, Lucreția Ciobanu.

Anastasia a urcat pe scena festivalului, desfășurat duminică, 15 noiembrie, în localitatea Râciu, județul Mureș, unde a interpretat cântecul „Dragu-mi ulița lungă”. Cu multă siguranță și fără emoții, micuța artistă a reușit să transmită dragostea pentru muzica populară și să aducă acasă unul dintre cele mai importante premii ale competiției.

Pasiunea pentru cântecul popular a descoperit-o în urmă cu aproximativ doi ani, când avea doar 6 ani. De atunci, muzica a devenit o parte importantă din viața ei. Anastasia urmează cursuri de canto popular cu Traian Stoia și Luminița Maria Dejan și este elevă în clasa I la Școala Gimnazială din Veștem.

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▶ Vezi pagina acestui video: La doar 8 ani, Anastasia din Veștem a cucerit juriul cu un cântec al Lucreției Ciobanu. S-a întors acasă cu trofeul / foto — VIDEO

Deși este încă la început de drum, rezultatele nu au întârziat să apară. Festivalul de la Râciu a reprezentat al patrulea concurs la care a participat. La prima competiție a obținut o mențiune, la cea de-a doua a câștigat premiul I, la a treia a ocupat locul al II-lea, iar acum, la cea de-a patra participare, a reușit să câștige Trofeul Secțiunii, la categoria de vârstă 6-8 ani.

„O face din suflet”

Pentru mama sa, Ioana Ispas, reușita este o bucurie imensă, dar și o confirmare a muncii depuse de Anastasia. „Are 8 ani, este din Veștem și face canto popular cu Traian Stoia și Luminița Maria Dejan. Este în clasa I, la școala din Veștem. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o de la 6 ani. Îi place în special muzica populară și o face din suflet.

Concursul a fost duminică, în județul Mureș, la Râciu. Nu a avut emoții, a urcat pe scenă și și-a făcut treaba. Mă așteptam să ia un premiu bun, pentru că și-a dat toată silința. Noi sperăm să o vedem pe scene tot mai mari. O susținem, iar cadrele didactice fac tot ce pot pentru a o ajuta să evolueze și să-și urmeze pasiunea”, a povestit mama fetiței.

La doar 8 ani, Anastasia demonstrează că dragostea pentru tradiție nu are vârstă. Prin vocea sa, micuța interpretă aduce în atenția publicului cântecul popular autentic și repertoriul valoros al folclorului sibian.

La rândul ei, Anastasia s-a declarat fericită că a putut reprezenta cu mândrie satul natal și județul Sibiu. „Acest trofeu înseamnă enorm pentru mine și mă bucur foarte mult că am putut să reprezint cu mândrie satul Veștem și județul Sibiu. Le mulțumesc din suflet părinților mei și tuturor celor care m-au pregătit și m-au susținut”, a transmis mica artistă.

În spatele trofeului se află multă muncă, repetiții, încurajări și o familie care îi este alături la fiecare pas. Iar dacă primele patru concursuri au adus deja mențiunea, premiul I, locul al II-lea și, acum, trofeul, viitorul pare să-i pregătească Anastasiei multe alte întâlniri cu publicul.

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