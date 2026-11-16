Nike va furniza mingile oficiale ale Ligii Campionilor, Europa League și Conference League începând din sezonul 2027–2028, punând capăt unui parteneriat de 26 de ani între Adidas și cea mai importantă competiție de cluburi din Europa, relatează ESPN, citată de Mediafax.

Mingea Adidas cu stele, unul dintre simbolurile Ligii Campionilor, va fi folosită pentru ultima dată în finala sezonului 2026–2027. Nu se știe încă dacă noua minge Nike va păstra modelul cu stele, prezent și în sigla competiției.

Este pentru prima dată când Nike furnizează mingile pentru toate cele trei competiții masculine de cluburi ale UEFA. Compania americană revine în Liga Campionilor după mai bine de două decenii; Adidas era partener al competiției din 2001.

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„Suntem încântați și onorați să revenim în UEFA Champions League, una dintre cele mai importante scene ale fotbalului, după mai bine de două decenii. (…) Fotbalul este sportul întregii lumi, iar mingea se află în centrul său”, a declarat Camilo Andrade, vicepreședinte și director general al Nike Football.

Negocierile exclusive dintre Nike și UEFA fuseseră semnalate încă din aprilie, iar contractul ar valora peste 40 de milioane de euro pe an, potrivit Sportcal.

Încă o despărțire pentru Adidas

Anunțul vine în aceeași zi în care naționala Germaniei joacă ultimul meci în echipament Adidas, cu Țările de Jos, după o colaborare de peste 70 de ani. De la 1 ianuarie 2027, nemții vor juca tot în echipament Nike.

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