Pe scurt: Terenurile mai ieftine și regimul urbanistic din marile orașe mută construcțiile spre periferie. La Timișoara, suburbiile au atras de peste trei ori mai multe locuințe decât orașul.

Sibiul se numără printre cele patru orașe depășite de suburbii la numărul de locuințe finalizate în perioada 2021–2025, alături de Timișoara, Constanța și Cluj-Napoca.

Analiza SVN Romania, prezentată de Economica.net, include Șelimbărul între cele mai mari suburbii din România, alături de Năvodari, Florești, Giroc și Voluntari.

Cea mai mare diferență se înregistrează la Timișoara: în cei cinci ani analizați, în localitățile limitrofe au fost finalizate de peste trei ori mai multe locuințe decât în interiorul ariei administrative a orașului.

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„România se dezvoltă inegal din punct de vedere rezidențial – și nu doar la nivel național, ci și la nivel regional sau al localităților, iar cauzele sunt multiple. Regimul urbanistic dificil din unele mari orașe reprezintă o cauză principală, care, coroborată cu prețurile terenurilor din localitățile limitrofe, face ca locuințele din zonele limitrofe să fie mult mai ieftine. Toate acestea duc însă la probleme urbanistice grave, de la dezvoltarea infrastructurii rutiere și de transport public, la o dezvoltare inegală a serviciilor sociale și chiar a localităților în general”, a comentat Andrei Sârbu, fondator și CEO SVN Romania.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre o analiză Storia potrivit căreia Sibiul a avut cea mai mare scădere din țară a livrărilor de locuințe noi în 2025, de 69%.

Năvodari, Florești și Giroc conduc clasamentul suburbiilor

În Năvodari au fost finalizate peste 10.500 de locuințe în perioada 2021–2025, dezvoltarea fiind impulsionată de numărul foarte mare de proiecte livrate în zona Mamaia. În comparație, în Constanța au fost finalizate 4.591 de locuințe, mai puțin de jumătate din numărul înregistrat la Năvodari, potrivit analizei realizate pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Dacă sunt excluse locuințele construite pentru exploatare în scop turistic, Florești este cea mai mare suburbie din România. Aici au fost construite aproape 7.800 de case și apartamente în intervalul analizat, față de 8.200 în Cluj-Napoca. Numărul locuințelor din oraș este însă depășit dacă sunt luate în calcul și celelalte localități limitrofe, precum Apahida și Baciu.

Pe locul al treilea se află Giroc, cu aproape 7.500 de locuințe finalizate în cei cinci ani, un nivel apropiat de cel din Florești. Localitatea limitrofă Timișoarei a depășit astfel orașul, unde datele INS indică 6.813 locuințe finalizate.

Bucureștiul construiește mai mult decât toate localitățile sale limitrofe

În București, raportul dintre oraș și împrejurimi este diferit. Capitala a înregistrat peste 58.000 de locuințe finalizate în perioada 2021–2025, față de aproximativ 40.500 în toate localitățile din jurul său. Dintre acestea, Voluntari are cel mai mare număr de unități rezidențiale finalizate, aproximativ 5.000, potrivit datelor INS.

Raportat la populație și luând în calcul doar orașele, Brașovul a avut cea mai intensă dezvoltare rezidențială din țară în cei cinci ani: 46 de locuințe finalizate la mia de locuitori. Cu localitățile limitrofe incluse, indicatorul ajunge la 70 de locuințe la mia de locuitori.

În Iași și Craiova, orașele aflate pe ultimele două poziții ale clasamentului SVN Romania, au fost finalizate câte 17 locuințe la mia de locuitori. Dacă sunt incluse împrejurimile, Craiova ajunge la 22 de locuințe la mia de locuitori, iar Iași la 32.

În clasamentul care include atât orașele, cât și localitățile limitrofe, Timișoara conduce cu 89 de locuințe la mia de locuitori finalizate între 2021 și 2025. Urmează Cluj-Napoca, cu 74, Constanța, cu 71, și Brașov, cu 70 de locuințe la mia de locuitori.

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