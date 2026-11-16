Pe scurt:
Drumarii au început intervențiile pe strada Cioplea. Primăria Avrig a anunțat începerea asfaltării printr-o postare pe Facebook.
Lucrările de asfaltare pe strada Cioplea din Avrig au început luni, 16 noiembrie 2026, potrivit anunțului publicat de Primăria Orașului Avrig pe Facebook.
„Au început lucrările de asfaltare pe strada Cioplea!”, a transmis administrația locală.
Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții optime și pentru evitarea blocajelor, facem apel la participanții la trafic să evite, pe cât posibil, zona și să folosească rute alternative.
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