Pe scurt: Dimineața, sângele devine mai vâscos, iar organismul dizolvă mai greu cheagurile. Medicii explică mecanismele implicate, semnele unui AVC și măsurile care pot reduce riscul.

Riscul de accident vascular cerebral (AVC) crește în primele ore ale dimineții, când tensiunea arterială urcă, iar sângele devine mai predispus la formarea cheagurilor, potrivit experților medicali citați de Mediafax.

Tensiunea arterială crește brusc la trezire. Presiunea mai mare exercitată de sânge asupra arterelor din creier poate favoriza formarea cheagurilor sau ruperea vaselor de sânge, cele două cauze principale ale unui AVC, potrivit The Independent.

„Dar, în ceea ce privește accidentele vasculare cerebrale, problema nu este doar tensiunea arterială. Se pare că și sângele în sine se modifică dimineața”, a declarat Dr. Trisha Pasricha, profesor asistent la Facultatea de Medicină a Universității Harvard, pentru The Washington Post.

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Până la jumătate dintre accidentele vasculare cerebrale severe au loc dimineața, potrivit unui studiu realizat în 2002 de Universitatea Wayne State. O analiză realizată în 1998 de Universitatea Rush, care a inclus aproape 12.000 de pacienți cu AVC, a indicat un risc cu 72% mai mare între orele 6:00 și 9:00.

Dimineața, cheagurile se formează mai ușor și sunt dizolvate mai greu

Sângele devine mai vâscos dimineața, ceea ce crește riscul formării cheagurilor. Trombocitele, fragmente celulare mici și incolore care contribuie la formarea cheagurilor pentru oprirea sângerărilor, au o probabilitate mai mare de a se aglomera în acest interval.

Aglomerarea este legată de ciclul somn-veghe al organismului, care determină creșterea nivelului hormonilor ce stimulează producția de trombocite dimineața.

„Iar mecanismele noastre intrinseci prin care organismul dizolvă cheagurile sunt mai puțin eficiente în primele ore ale dimineții”, a declarat Dr. Gregory Albers, profesor de neurochirurgie și director al Centrului pentru AVC de la Universitatea Stanford, pentru The Huffington Post, în iulie.

Aceiași factori cresc dimineața și riscul unui atac de cord fatal, potrivit cercetătorilor de la Universitatea Queen Mary din Londra.

Majoritatea americanilor care suferă un AVC au peste 65 de ani, însă ratele în rândul tinerilor au crescut în ultimele decenii. Rata accidentelor vasculare cerebrale în rândul adulților cu vârste între 20 și 54 de ani din regiunea Midwest aproape s-a dublat în perioada 1993–2020, potrivit unui studiu al Universității din Cincinnati, publicat în septembrie.

„Ceea ce am constatat este că adulții tineri care suferă accidente vasculare cerebrale prezintă tot mai frecvent hipertensiune arterială, diabet, colesterol ridicat, obezitate și antecedente de fumat. Așadar, în multe cazuri, aceste situații nu apar din senin”, a declarat în aprilie Aaron Shoskes, neurolog la Centrul de Neuroștiințe Clinice al Universității din Utah Health.

În Statele Unite au loc 795.000 de accidente vasculare cerebrale în fiecare an și se înregistrează aproape 140.000 de decese provocate de AVC, potrivit Fundației Americane pentru Creier. O persoană suferă un AVC la fiecare 40 de secunde în SUA.

Recunoașterea semnelor unui AVC și controlul factorilor de risc sunt esențiale

Printre semnele unui AVC se numără modificările vederii, pierderea echilibrului, slăbiciunea brațelor, căderea unei părți a feței și dificultățile de vorbire. Cu cât un AVC este tratat mai repede, cu atât cresc șansele de recuperare, potrivit Asociației Americane a Inimii.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre semnele unui AVC și recomandările medicilor din Sibiu. Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu recomandă apelarea imediată a numărului 112 în cazul apariției acestor semne.

Pentru reducerea riscului, medicii recomandă combaterea factorilor cunoscuți, precum sedentarismul și alimentația necorespunzătoare. Pentru menținerea tensiunii arteriale la valori scăzute, recomandarea este de 10–30 de minute de mișcare zilnic, prin activități precum mersul pe jos, alergarea, mersul pe bicicletă sau dansul.

„Nu este nevoie să înghesuiți totul într-o singură sesiune perfectă de 30 de minute”, a declarat în august Dr. Mehak Gandhi, medic de familie în cadrul Hartford HealthCare Medical Group din Connecticut.

Experții recomandă și consumul de alimente benefice pentru sănătatea inimii, precum cele incluse în dieta mediteraneeană, între care legumele cu frunze verzi închise la culoare și uleiul de măsline.

„Aceste schimbări ale stilului de viață poate că nu par spectaculoase, dar sunt unele dintre cele mai eficiente modalități de a reduce riscul unui AVC”, a declarat în aprilie Aaron Shoskes, neurolog la Centrul de Neuroștiințe Clinice al Universității din Utah Health.

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