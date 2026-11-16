Pe scurt: Banii pentru termoficare trebuie restituiți în cel mult 10 ani, cu dobândă fixă. Sumele aprobate ajung în conturile primăriilor în maximum șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției.

Primăriile pot solicita împrumuturi pentru termoficare de la Ministerul Finanțelor, în limita unui plafon total de 300 de milioane de lei, pentru sezonul rece 2026-2027. Cererile pot fi depuse exclusiv electronic, până la 31 decembrie 2026 inclusiv, potrivit Mediafax.

Procedura a devenit operațională după publicarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.540/2026 în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 11 noiembrie 2026, a anunțat Ministerul Finanțelor luni, 16 noiembrie 2026.

Finanțările sunt destinate cheltuielilor necesare funcționării sistemelor centralizate de termoficare, achitării facturilor restante și acoperirii pierderilor induse ale acestora. Banii provin din veniturile din privatizare aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

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Valoarea maximă a unui împrumut este de 75 de milioane de lei pentru unitățile administrativ-teritoriale în care serviciul de termoficare deservește cel puțin 80.001 locuințe. Pentru cele cu cel mult 80.000 de locuințe deservite, plafonul este de 25 de milioane de lei.

„Acum punem 300 de milioane de lei la dispoziția orașelor cu sistem centralizat de termoficare, pentru ca nicio familie să nu intre în iarnă cu teama că rămâne fără căldură. Banii sunt în Trezorerie, normele sunt publicate, procedura este simplă și exclusiv electronică, iar sumele ajung în conturile primăriilor în cel mult șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției. Le cer primarilor să nu aștepte ultima zi: iarna nu ține cont de calendarul administrativ”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Împrumuturile se rambursează în cel mult 10 ani, cu dobândă fixă

Finanțările au o perioadă de rambursare cuprinsă între unu și 10 ani și se restituie în tranșe trimestriale egale. Normele prevăd o perioadă de grație de 12 luni pentru rambursarea principalului, precum și posibilitatea achitării anticipate, parțiale sau integrale, a sumelor datorate.

Dobânda este fixă pe întreaga durată a împrumutului și se calculează în funcție de ROBOR la trei luni, la care se adaugă o marjă stabilită în funcție de scadență. Pentru finanțările cu o durată de până la trei ani, marja este de un punct procentual. Pentru cele cuprinse între trei și cinci ani, marja este de 1,5 puncte procentuale, iar pentru scadențele între cinci și 10 ani ajunge la două puncte procentuale.

Contractarea finanțării necesită avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Autoritățile solicitante trebuie să nu aibă restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Aceste finanțări sunt exceptate de la limita de îndatorare prevăzută de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și de la plafoanele de contractare și tragere. Împrumuturile nu sunt granturi, ci sume care trebuie rambursate, iar dobânzile achitate devin venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.

Cererile se trimit prin e-mail, cu documente semnate electronic

Solicitările trebuie transmise până la 31 decembrie 2026 inclusiv, la adresa registratura@mfinante.gov.ro, cu subiectul „Împrumut OUG nr. 43/2026 denumire UAT, județul, valoarea împrumutului”.

Documentația trebuie să cuprindă cererea de autorizare a împrumutului, calculul gradului de îndatorare, situația serviciului datoriei publice locale, declarațiile pe propria răspundere ale ordonatorului principal de credite, hotărârea autorității deliberative de aprobare a finanțării, confirmarea Trezoreriei privind conturile și execuțiile bugetului local pentru ultimii trei ani. Fiecare document trebuie transmis ca fișier distinct și semnat electronic de ordonatorul principal de credite.

Comisia de autorizare a împrumuturilor locale va analiza cererile în ordinea înregistrării. După aprobarea finanțării, Ministerul Finanțelor trebuie să transmită convenția de împrumut în cel mult cinci zile lucrătoare. Banii sunt virați în cel mult șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției de către ambele părți.

Mecanismul a fost instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2026, adoptată la 30 octombrie 2026 și publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi. Actul normativ urmărește sprijinirea autorităților locale și a operatorilor de termoficare care întâmpină dificultăți în asigurarea resurselor pentru sezonul rece.

Pe lângă împrumuturile acordate direct de Ministerul Finanțelor, ordonanța permite autorităților locale să garanteze, până la 31 martie 2027, finanțările contractate de operatorii de termoficare din subordine pentru achiziția de combustibil. Până la 31 decembrie 2026, primăriile pot contracta și direct împrumuturi de la instituții de credit în același scop, cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat.

Ministerul Finanțelor a amintit și alte măsuri adoptate în 2026: mecanismul de compensare a plăților restante ale unităților administrativ-teritoriale, în valoare de două miliarde de lei, și posibilitatea utilizării excedentelor bugetare locale pentru finanțarea serviciilor sociale și finalizarea unor proiecte începute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ordinul nr. 1.540/2026 a fost emis în termenul de 15 zile prevăzut de ordonanța de urgență și completează cadrul procedural necesar accesării împrumuturilor pentru sezonul rece 2026-2027.

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