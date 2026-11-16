Pe scurt: Aplecarea deasupra rezervorului și mirosirea intenționată a combustibilului sunt gesturi de evitat. Un miros persistent în timpul mersului impune oprirea și verificarea mașinii.

Mirosul de benzină le poate aminti multora de mașinile vechi, de excursiile din copilărie sau de prima mașină, însă inhalarea intenționată a vaporilor de benzină trebuie evitată.

Aceștia conțin substanțe care pot afecta grav organismul în cazul expunerii îndelungate, potrivit Mediafax, care citează presa maghiară.

Benzina nu este o singură substanță, ci un amestec complex de hidrocarburi și aditivi. Una dintre componentele sale periculoase este benzenul, al cărui efect cancerigen este dovedit de mult timp. Acesta ajunge în organism mai ales prin inhalare și, în cazul unei expuneri îndelungate, poate afecta măduva osoasă și sistemul de producere a sângelui.

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Benzina auto este clasificată drept cancerigenă pentru oameni

În 2025, experții Agenției Internaționale pentru Cercetare în domeniul Cancerului (IARC), parte a Organizației Mondiale a Sănătății, au inclus benzina auto în grupa 1, cea a substanțelor dovedit cancerigene pentru oameni. Potrivit evaluării, benzina provoacă la adulți cancer de vezică urinară și leucemie mieloidă acută.

Clasificarea indică existența pericolului, nu faptul că o alimentare la pompă ar provoca automat boala. Specialiștii fac diferența între expunerea ocazională și cea regulată.

Pe lângă benzen, vaporii conțin și alți compuși organici volatili. Inhalați în cantități mari sau timp îndelungat, aceștia pot provoca dureri de cap, amețeli, greață, somnolență și confuzie. La concentrații mari poate fi afectat sistemul nervos, iar o intoxicație gravă poate duce la pierderea cunoștinței.

Cei mai expuși sunt angajații rafinăriilor și ai benzinăriilor, șoferii de cisterne și mecanicii auto. În Uniunea Europeană, conținutul de benzen din benzină este limitat la cel mult 1%, însă această limită nu face inhalarea vaporilor inofensivă.

Mirosul persistent de benzină în mașină impune oprirea motorului

Cei care simt miros de benzină atunci când alimentează nu trebuie să se teamă imediat pentru sănătate. Este însă recomandat să nu se aplece deasupra gurii rezervorului, să nu rămână inutil în vaporii care se ridică și să nu miroasă intenționat combustibilul.

Mirosul persistent de benzină în mașină, în timpul mersului, poate indica o scurgere din sistemul de alimentare. În această situație, șoferul trebuie să oprească imediat, să închidă motorul și să nu fumeze lângă mașină. Dacă există suspiciunea unei scurgeri sau a unui pericol de incendiu, mașina nu trebuie repornită și trebuie chemat un specialist.

Într-un garaj închis, vaporii se pot acumula și sunt extrem de inflamabili. O singură scânteie poate fi suficientă pentru un accident grav.

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