Deputații USR și PNL vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, după disputa publică despre lipsa din farmacii a medicamentului Lyrica, folosit de pacienții oncologici. Anunțul a fost făcut luni de lidera deputaților USR, Diana Stoica, potrivit AGERPRES.

La scurt timp, ministrul și-a cerut scuze pacienților oncologici, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

De la o postare pe Facebook la moțiune

Scandalul a pornit după ce jurnalista Liliana Ruse, de la Digi24, a scris că nu a găsit Lyrica în nicio farmacie din București. Rogobete i-a răspuns tot pe Facebook că „informația este neadevărată”, susținând că la nivel național există aproape 2,4 milioane de doze din medicamentul original și din generice.

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Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România a precizat luni că Lyrica se găsește în cantități limitate în farmacii din opt județe. Bucureștiul și Ilfovul nu erau pe listă.

Reacția ministrului a fost criticată și de senatoarea Ruxandra Cibu, după cum a scris Ora de Sibiu.

„Domnul Rogobete a găsit de cuviință, în loc să rezolve această problemă, să o facă mincinoasă și să certe pacienții oncologici din țara noastră”, a declarat Diana Stoica.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a spus că primul mandat al ministrului a fost „un dezastru” și că moțiunea va viza criza medicamentelor. Și vicepremierul Marian Neacșu i-a reproșat ministrului lipsa de empatie.

Ce a scris Rogobete pe Facebook

În postarea de luni, ministrul și-a cerut scuze:

„Le cer scuze pacienților oncologici care, pe lângă diagnosticul și tratamentele dificile prin care trec, sunt puși în situația de a se îngrijora și pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise.”

„Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenția mea, nici pe departe.”

Rogobete a susținut însă că datele oficiale arată altceva decât lista farmaciștilor:

„Exemplul București+Ilfov: cifrele oficiale arată că 430 de farmacii au la raft medicamentele pe bază de pregabalină (inclusiv Lyrica 75 mg/150 mg/300 mg). La nivel național, 3367 de farmacii au la raft aceste medicamente.”

După o ședință de urgență cu distribuitorii, farmaciștii, CNAS și Agenția Medicamentului, ministrul a anunțat „două măsuri imediate”:

„Identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil și redistribuirea stocurilor către farmaciile în care acesta lipsește, pentru a asigura o disponibilitate cât mai uniformă. Așa cum am spus și ieri, existența stocurilor în depozite nu înseamnă că medicamentul se găsește în fiecare farmacie. Distribuția neuniformă este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm.”

„Am semnat un ordin de ministru pentru a facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină, ceea ce înseamnă peste 2,5 milioane de capsule.”

Ministrul Sănătății a fost în ultimele săptămâni în atenția sibienilor după ce a sunat anonim la Spitalul Județean Sibiu pentru o programare, iar apoi a trimis Corpul de Control la Sibiu.

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