Un motociclist în vârstă de 22 de ani a fost rănit într-un accident rutier produs luni după-amiază, pe Șoseaua Sibiului din municipiul Mediaș. În accident au fost implicate un autoturism și o motocicletă.
Potrivit polițiștilor rutieri, un tânăr în vâstă de 26 de ani, din Mediaș, care conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclist în vârstă de 22 de ani, care circula pe Șoseaua Sibiului.
În urma impactului, motociclistul a suferit traumatisme ale membrelor inferioare și superioare și a fost transportat la spital.
„Un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit în Mediaș, pe Șoseaua Sibiului, la un accident rutier produs între un autoturism și o motocicletă. Echipajul SAJ a acordat asistență medicală unui bărbat de 22 de ani, el suferind mai multe traumatisme ale membrelor inferioare și superioare. Bărbatul a fost transportat la CPU Mediaș în stare stabilă”, a transmis SAJ Sibiu.
Traficul din zonă nu este afectat.
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