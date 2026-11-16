Pe scurt:
De la detalii surprinse prin macrofotografie până la scene din habitatele animalelor sălbatice, expoziția reunește imaginile finaliste și câștigătoare ale ediției a XVII-a Milvus Photocontest.
Expoziția „Milvus Photocontest” va putea fi vizitată în curtea Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, de miercuri, 18 noiembrie 2026, până pe 15 decembrie 2026. Sunt expuse 40 de lucrări de fotografie de natură, potrivit unui comunicat al Muzeului Național Brukenthal.
Expoziția prezintă imaginile finaliste și câștigătoare ale ediției din 2026 a concursului Milvus Photocontest. Competiția, ajunsă la ediția a XVII-a, este deschisă atât fotografilor amatori, cât și profesioniștilor din întreaga lume.
Ediția din 2026 cuprinde patru categorii
Ediția din 2026 cuprinde patru categorii: „Natură”, „Animale sălbatice”, „Natura din România” și „Junior”. Ultima dintre acestea este dedicată tinerilor fotografi.
Lucrările selectate surprind peisaje, plante, ciuperci și animale sălbatice. Subiectele merg de la detalii redate prin macrofotografie până la comportamente ale viețuitoarelor și scene din habitatele lor naturale.
Fotografiile pun alături perspectiva artistică și observarea naturii, prin surprinderea unui comportament, a unui detaliu sau a unui peisaj. Expoziția se adresează publicului de toate vârstele și completează vizita la Muzeul de Istorie Naturală.
Concursul este organizat de Grupul Milvus și Forona — Organizația Fotografilor de Natură din România — cu sprijinul Rewilding România.
La Sibiu, lucrările vor fi prezentate în curtea Muzeului de Istorie Naturală, pe strada Cetății nr. 1.
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