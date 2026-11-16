Noul Plan Urbanistic General al Sibiului se aplică din nou în întregime. Curtea de Apel Alba Iulia a admis, pe 9 noiembrie, recursul Consiliului Local și a respins cererea arhitecților de suspendare a hotărârii prin care a fost aprobat PUG-ul. Decizia este definitivă.

Soluția apare pe portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), în dosarul nr. 2139/85/2026/a1 al Curții de Apel Alba Iulia, Secția de contencios administrativ și fiscal. Hotărârea poartă numărul 859/2026.

Arhitecții au pierdut pentru că instanța a spus că nu aveau dreptul să dea în judecată

Curtea nu a analizat dacă prevederile contestate din PUG sunt bune sau rele. A judecat o problemă de procedură: dacă Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea avea calitate procesuală activă, adică dreptul de a cere în instanță suspendarea hotărârii. Răspunsul a fost nu.

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Potrivit soluției publicate pe portal, Curtea „admite recursul declarat de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Sibiu împotriva Sentinței nr. 472/2026 pronunțate de Tribunalul Sibiu”, „casează sentința atacată” și, în rejudecare, admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei. În consecință, respinge cererea de suspendare a executării HCL Sibiu nr. 216/16.06.2026 „ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă”.

Este exact excepția pe care Tribunalul Sibiu o respinsese în august. Pe portal apare doar soluția pe scurt; motivarea Curții nu a fost încă publicată.

Ce prevederi fuseseră blocate din august

Pe 26 august, prin Sentința nr. 472/2026, Tribunalul Sibiu suspendase doar o parte din articolul 3 al hotărârii de aprobare a PUG-ului: teza finală a punctului 1, potrivit căreia unele documentații „nu se vor mai putea prelungi după expirarea perioadei de valabilitate înscrise în cadrul acestor documente”, teza a doua a punctului 2, precum și punctele 4 și 5, plus prevederile corespondente din articolul 3 al Regulamentului Local de Urbanism. Restul cererii fusese respins.

Practic, erau regulile de tranziție dintre vechiul și noul PUG, cele care limitau prelungirea certificatelor, autorizațiilor și documentațiilor mai vechi. Am scris atunci despre suspendarea parțială decisă de Tribunalul Sibiu, iar la începutul lui septembrie despre recursul făcut de Primăria Sibiu.

Pentru cine are un certificat sau o autorizație veche

Odată cu decizia din recurs, suspendarea dispusă de Tribunal nu mai produce efecte, iar hotărârea de aprobare a PUG-ului se aplică integral, inclusiv regulile de tranziție. Cei mai atinși sunt proprietarii și dezvoltatorii care aveau certificate de urbanism, autorizații de construire sau documentații întocmite după vechiul PUG și sperau să le prelungească.

În septembrie, purtătoarea de cuvânt a Primăriei, Mirela Gligore, spunea că municipalitatea așteaptă soluția recursului pentru a da instrucțiuni beneficiarilor afectați și constructorilor. Până la publicarea acestui articol nu am găsit un anunț al Primăriei despre cum vor fi tratate cererile acum.

Întrebarea rămasă: actele emise cât timp PUG-ul a fost suspendat parțial

Între 26 august și 9 noiembrie, prevederile contestate nu s-au aplicat. Nu este clar ce se întâmplă cu certificatele, autorizațiile sau prelungirile emise în acest interval. Rămâne ca Primăria Sibiu să lămurească situația acestor acte.

Procesul de fond continuă pe 4 decembrie

Decizia Curții privește doar cererea de suspendare. Dosarul principal, în care filiala OAR cere anularea unor prevederi ale hotărârii, se judecă în continuare la Tribunalul Sibiu (dosar nr. 2139/85/2026). Potrivit portalului instanțelor, următorul termen este fixat pe 4 decembrie 2026, după ce pe 16 octombrie judecata a fost amânată pentru administrarea probelor.

Noul PUG a fost aprobat de Consiliul Local pe 16 iunie 2026 și stabilește limita intravilanului municipiului la 5.638,09 hectare din totalul de 12.164 de hectare.

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