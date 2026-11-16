Pe scurt: Vaze decorate cu flori naturale, dovleci pictați și tablouri realizate prin tehnica șervețelului s-au numărat printre activitățile pregătite de școala și grădinița din Sadu.

Copiii au participat la zece ateliere de creație artistică în cadrul Festivalului Armoniei – „Culorile Toamnei”, desfășurat duminică, 15 noiembrie 2026, la Căminul Cultural Sadu, potrivit Primăriei Sadu.

Ajuns la cea de-a treia ediție, evenimentul a fost organizat de Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu și Grădinița cu Program Prelungit Sadu. Activitățile le-au oferit copiilor ocazia să lucreze împreună și să se exprime prin pictură, decorațiuni și obiecte realizate manual.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre programul celei de-a treia ediții a Festivalului Armoniei, anunțată pentru 15 noiembrie, de la ora 13:00, la Căminul Cultural Sadu.

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Copiii au pictat și au realizat decorațiuni de toamnă

Cele zece ateliere au inclus pictat vaze, decorat vaze cu flori naturale, pictat fructe de toamnă, confecționat coronițe de toamnă și realizat tablouri prin tehnica șervețelului.

Participanții au mai putut alege pictura pe lemn, pictura cu tema „strugure și frunză”, atelierul „Copacul Toamnei”, confecționarea brățărilor și pictarea dovlecilor.

Cadrele didactice și partenerii au sprijinit organizarea festivalului

În organizarea evenimentului au fost implicate prof. Băncioiu Cristina-Geanina, director, și prof. Veștemean Adriana-Maria, inițiator și coordonator. Echipa de coordonatori le-a inclus și pe prof. Baroană Andreea-Cătălina, prof. Cimpoca Iulia-Anca și prof. Veștemean Simona-Maria.

La desfășurarea festivalului au contribuit și celelalte cadre didactice implicate, părinții și invitații din instituțiile de învățământ partenere.

Partenerii festivalului au fost Primăria și Consiliul Local Sadu, THIMM, Maven Constructions Limited, SC Băncioiu Trans SRL, Party Boom – animatori pentru copii și Florencia by Roxana Ion.

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