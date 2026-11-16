Pe scurt: Alocările pentru comunități vor fi corelate cu execuția bugetară și nevoile reale, iar absorbția fondurilor europene va putea fi urmărită lunar, pe programe și județe.

Premierul Luca Niculescu a anunțat luni, 16 noiembrie 2026, că Guvernul își propune ca bugetul de stat pentru 2027 să fie adoptat de Parlament până la sfârșitul anului 2026.

La Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România (AMR), acesta a promis evaluări publice înaintea modificărilor fiscale și monitorizarea săptămânală a programelor europene, potrivit Mediafax.

Niculescu a declarat că dialogul dintre Guvern și autoritățile locale este esențial pentru investițiile publice și serviciile oferite cetățenilor. El a amintit că una dintre primele măsuri ale Executivului a fost alocarea de fonduri pentru plata datoriilor administrațiilor locale și ale firmelor care au lucrat pentru comunități.

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„Ați văzut că am început mandatul guvernamental cu o rectificare de urgență, prin care am prevăzut două miliarde de lei pentru stingerea datorilor administrațiilor locale și ale firmelor care au lucrat cu comunitățile”, a afirmat premierul. Acesta a recunoscut că suma ar fi putut fi mai mare, dar a invocat situația bugetului și necesitatea pregătirii unor măsuri pentru creșterea calității vieții și dezvoltarea comunităților.

Premierul a prezentat predictibilitatea drept una dintre principalele solicitări ale administrațiilor locale și a anunțat elaborarea unui cod al finanțelor publice locale. „În primul rând, predictibilitatea. Am văzut că este ceea ce solicitați cel mai mult din partea Guvernului și este ceva la care ne angajăm”, a spus Niculescu.

El a insistat asupra respectării calendarului bugetar, explicând că, în 2026, numeroase consilii locale și-au putut adopta bugetele abia târziu, în primăvară. Durata procedurilor de achiziție a făcut apoi ca un întreg sezon de investiții să fie pierdut, a susținut premierul.

„Ne-am asumat prin programul de guvernare ca proiectul bugetului să fie adoptat de guvern în decembrie, votat de parlament până la finalul acestui an”, a declarat Niculescu, referindu-se la calendarul pentru bugetul din 2027.

Un alt angajament privește stabilitatea fiscală și analiza consecințelor modificărilor legislative pentru administrațiile locale.

„Orice schimbare fiscală va fi însoțită de o evaluare de impact publicată înainte de adoptare, care va include efectele asupra bugetelor locale”, a precizat șeful Guvernului.

În același timp, premierul le-a cerut primarilor responsabilitate în folosirea banilor publici. Potrivit acestuia, alocările vor fi corelate cu execuția bugetară efectivă și cu nevoile reale ale comunităților, iar rezultatele vor fi raportate public.

Absorbția fondurilor europene va fi raportată lunar, pe programe și județe

Niculescu a subliniat că finanțările europene reprezintă principala sursă a investițiilor publice în anii de consolidare bugetară. În acest context, MIPE va monitoriza săptămânal toate programele europene.

Guvernul va publica și un tablou lunar privind absorbția fondurilor europene, cu date defalcate pe programe și județe. Scopul anunțat este ca autoritățile locale și cetățenii să poată urmări stadiul finanțărilor și să identifice eventualele întârzieri.

Pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, premierul a anunțat continuarea descentralizării implementării fondurilor, prin consolidarea rolului regiunilor. Pentru perioada 2028–2034, România va susține un plan național și regional de parteneriat cu o componentă regională puternică și distinctă, construită pe strategiile de dezvoltare ale regiunilor.

Premierul le-a cerut edililor să pregătească din timp portofoliile de proiecte pentru următoarea perioadă de programare, inclusiv documentațiile tehnice, avizele și analizele cost-beneficiu. Obiectivul anunțat este ca România să înceapă noul exercițiu financiar cu proiecte mature și fără întârzieri. Niculescu a solicitat și participarea activă a autorităților locale la consultările pentru pregătirea alocărilor din viitorul cadru financiar multianual.

La finalul intervenției, Luca Niculescu a reafirmat disponibilitatea Executivului pentru consultări cu administrațiile locale: „Guvernul este deschis pentru dialogul cu dumneavoastră”.

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