O paradă militară de Ziua Națională ar putea avea loc în acest an la Sibiu, dacă Ministerul Apărării Naționale va aproba solicitarea Garnizoanei Sibiu. Prefectul județului, Florian Giubega, spune că își dorește ca evenimentul să fie unul frumos, dar ținând cont și de costurile organizării.

După o pauză de mai bine de trei ani, Sibiul ar putea avea din nou parada miliatară cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Prefectul județului, Florian Giubega, spune că vrea să organizeze o paradă „de ținut minte”.

„Vreau să avem o paradă frumoasă, dar trebuie să ținem cont și de diminuarea costurilor. Mi-aș dori foarte mult să putem oferi sibienilor acest eveniment, însă, din cauza situației economice, se dorește reducerea cheltuielilor, astfel încât să rămână ceremonialul de la Consiliul Dirigent, iar noi să suplinim prin trupele prezente acolo.

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Deocamdată, nu avem un răspuns clar, nici afirmativ, nici negativ. Luna trecută am avut o ședință la Academia Forțelor Terestre, iar între timp a venit răspunsul Ministerului, prin care ni s-a transmis să mai avem puțină răbdare. Încă nu se știe dacă parada va avea loc. Eu îmi doresc să se țină și să fie o paradă de ținut minte”, a declarat prefectul județului Sibiu, Florian Giubega.

Așa cum au transmis anterior reprezentanții Prefecturii Sibiu, au fost făcute demersurile necesare pentru organizarea manifestărilor dedicate zilei de 1 Decembrie, iar o primă ședință de lucru a avut deja loc.

Ceremonialul militar și religios este programat la Consiliul Dirigent și va fi organizat în colaborare cu Garnizoana Sibiu. În ceea ce privește parada militară, Garnizoana Sibiu a solicitat aprobarea Ministerului Apărării Naționale pentru organizarea evenimentului pe bulevardul Corneliu Coposu, însă, până în acest moment, nu a primit un răspuns oficial.

Reamintim că parada militară de 1 Decembrie a lipsit de la Sibiu în mai mulți ani, pe fondul restricțiilor din pandemie și al lipsei fondurilor. În 2023, evenimentul a revenit pe bulevardul Corneliu Coposu, unde au defilat sute de militari și reprezentanți ai structurilor de ordine publică, alături de tehnică militară și autospeciale. În 2024 și 2025, parada nu a mai fost organizată, programul manifestărilor fiind axat pe ceremonii de depunere de coroane și alte evenimente dedicate Zilei Naționale.

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