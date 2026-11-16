Un actor care poartă barba albă de peste 20 de ani, un tată cu cinci copii care a început să facă pe Moșul de dragul fetiței lui cu sindrom Down și omul care, pe pietonala din Sibiu, e Buratino. Toți trei vin acasă la copii pentru 200–300 de lei, iar telefoanele pentru 24 decembrie sună deja.

Mai sunt cinci săptămâni până la Crăciun, dar pentru Moșii din Sibiu sezonul a început deja. Părinții sună din noiembrie, cer aceeași oră din seara de Ajun și speră să mai prindă un loc liber.

Am stat de vorbă cu trei bărbați care, în fiecare decembrie, se costumează în Moș Crăciun și bat la ușile sibienilor. Ne-au spus cât costă o vizită, ce le cer părinții și ce le cer copiii.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Alexandru Verzescu

Trei Moși Crăciuni, trei povești diferite

Alexandru poartă barba albă de peste 20 de ani. Primul costum l-a primit când era student la actorie în Sibiu, de la profesorul lui, Marian Râlea: „I-am zis întruna lui Marian Râlea că sunt singur de Crăciun. Eram student, îmi era profesor la Sibiu.” Râlea i-a dat un costum de Moș Crăciun, „și pe urmă am început”. A fost apoi Moșul Coca-Cola și, câțiva ani, al Kinder, la Târgul de Crăciun. Barba lui e din păr natural, lipită atât de bine încât abia bea apă cu paiul. Așa că sarmalele oferite de gazde le ia la pachet.

Buratino

Buratino, omul pe care tot centrul Sibiului îl știe în costumul personajului de poveste, a fost mai întâi Moș Crăciun. „Sunt foarte, foarte puține persoane care știu că fac chestia asta. Moș Crăciun o fac înainte de a fi Buratino.” S-a îmbrăcat prima oară în Moș în clasa a VIII-a, pentru că era mai înalt decât ceilalți, și de atunci „am prins drag”. A fost Moșul primei Căsuțe a lui Moș Crăciun din Piața Mare și face asta profesionist de peste 17 ani.

Filofie Anton

Filofie Anton e Moș de vreo patru ani, iar costumul l-a cumpărat chiar de la Buratino. Are cinci copii, iar una dintre fetițe are sindromul Down. Educatoarea ei l-a rugat să fie Moșul grădiniței. „Am văzut pe chipul copiilor o bucurie care pe mine m-a împlinit mult mai mult decât am crezut.” Lucrează la Împăratul Romanilor, unde e Moș în seara de Crăciun, merge la centrul pentru copii cu dizabilități și nu cere bani familiilor sărace sau celor cu copii cu dizabilități.

Alexandru Verzescu

200 de lei, o poezie și „ora magică” 19:00

O vizită acasă costă 200–300 de lei la Alexandru și la Filofie Anton și 200 de lei la Buratino, care cere 250 de lei pentru o serbare la grădiniță. Filofie și Buratino nu cer mai mult în Ajun, iar Alexandru merge aproape numai atunci. În afara orașului, Alexandru și Buratino adaugă benzina, iar Filofie, care merge cu taxiul, rămâne de regulă în Sibiu. De obicei, cadourile le pregătesc părinții, iar Moșul doar le împarte. Buratino poate veni și cu o Crăciuniță, contra cost.

Aproape toate vizitele acasă au loc pe 24 decembrie. „O singură dată pe an merg acasă, pe 24”, spune Buratino, care refuză 23 și 25. Filofie stă cu copiii cel mult 40 de minute, Buratino între 10 și 30. La Alexandru e scurtă, „ca să nu stricăm mitul Moșului”: o poezie, cadoul, și Moșul dispare.

Buratino

Lui Alexandru a început să-i sune telefonul încă de acum o lună, iar lui Buratino și lui Filofie, din noiembrie. Buratino mai are doar trei-patru locuri pe 24 decembrie, Alexandru și Filofie mai au, iar Filofie spune că anul acesta merge mai bine decât anul trecut. Aproape toți părinții cer o oră între 16:00 și 20:00. „Toată lumea vrea la ora 19:00. Toată lumea, fără excepție. Când primesc 50 de telefoane și toți zic că vor la 19, devine interesant”, spune Alexandru. Într-o seară de Ajun, el ajunge la vreo 15 case, ceilalți doi la cel mult zece.

Cererile speciale sunt rare: să-i certe pe copii sau să le spună să mănânce tot. Cea mai ciudată i-a venit lui Buratino: „Cineva a vrut Moș Crăciun în toiul verii, fix în august. Copilul nu mai putea aștepta până la Crăciun.”

Filofie Anton

„Moșule, te rog să-mi aduci sănătate”

Anul trecut, în seara de Ajun, Alexandru a condus din Sibiu până la Cluj, unde copiii unei familii îl așteptau cu o capcană. „Părinții mi-au zis: vezi că ți-au legat sfori, au pus clopoței în dormitor, ți-au lăsat turtă dulce și lapte să bei. Am intrat, au început să sune clopoțeii, făceam slalom printre frânghii. Am lăsat cadourile sub brad. Copiii mă filmau de undeva de sus și n-au intervenit. Am băut laptele, am mâncat turta dulce, cu mustața și barba lipite. Atunci chiar am început să mă cred Moș Crăciun.”

Alexandru Verzescu

Anul acesta, un telefon l-a surprins. Prima lui vizită ca Moș, acum peste două decenii, fusese la un medic stomatolog din Sibiu. „M-au sunat să mă duc anul ăsta la fetița celei care era fetiță când mergeam eu.” Cele mai puternice clipe le-a trăit însă la Târgul de Crăciun. „Au fost copii care puneau mâna pe mine, mă luau în brațe și ziceau: Moșule, nu te-am văzut niciodată! Ce mă bucur să te văd! Și sunt copiii care nu au posibilități și îți cer: Moșule, te rog să-mi aduci sănătate. Te rog să-mi aduci iubire. Alea sunt emoțiile puternice.”

Filofie Anton

Filofie Anton nu are povești amuzante, dar are una care l-a schimbat. „Am fost în Turnișor, la o familie foarte, foarte săracă, care stătea într-o singură cameră. Era și frig. Niște prieteni de-ai mei au făcut niște cadouri foarte simple, nu iPhone, nu PlayStation. Și m-a emoționat că copiii ăia au știut să se bucure de lucrurile mici. Noi încercăm să le facem copiilor noștri cât mai multe și ei nici nu se bucură așa.” Contrastul îl vede la Împăratul Romanilor, unde vin părinți mai înstăriți, cu cadouri scumpe: „Anul trecut cred că am dat o grămadă de iPhone-uri. Eu cred că trebuie să mai trăiesc cinci vieți și să muncesc ca să-mi iau unul.”

Buratino

Buratino a avut „destule” pățanii: „S-a rupt cizma la sfârșitul unei petreceri, mi s-au rupt și pantalonii. Odată copiii m-au tras de barbă de mi-am învinețit urechile.” Vizita care l-a emoționat cel mai tare a fost în Șura Mare, la o familie unde se adunau în jur de 20 de oameni și patru-cinci copii. „Mă țineau și câte o oră. Cântau la chitară. Era frumos. Acum copiii s-au făcut mari, nu m-au mai chemat.”

„E foarte frumos să-i asculți pe copii, că ei au dorințe sincere, și despre asta e povestea, nu despre cât costă”, spune Alexandru. „Povestea e frumoasă până crezi în Moș Crăciun.”

Comentarii