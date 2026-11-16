Curentul de meteori Leonide atinge maximul în noaptea de marți spre miercuri, 17 spre 18 noiembrie, când pot fi văzute aproximativ 15 stele căzătoare pe oră, cu ochiul liber, anunță Observatorul Astronomic „Victor Anestin” din Bacău, citat de Mediafax.

Leonidele sunt active în fiecare an între 6 și 30 noiembrie și nu au nevoie de telescop sau binoclu ca să fie observate.

De unde vin stelele căzătoare

Fenomenul apare atunci când Pământul traversează dâra de praf și fragmente de rocă lăsată în urmă de cometa Tempel-Tuttle. Intrate cu viteză mare în atmosferă, particulele se încing prin frecarea cu aerul până iau foc.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Atunci când particulele de rocă intră cu viteză mare în atmosfera terestră, datorită frecării cu aerul ele se încing până iau foc, încălzind puternic şi moleculele de aer, formând astfel acel fenomen luminos căruia științific i se spune meteor, iar popular i se spune stea căzătoare”, explică muzeograful Maria Velea, pe pagina de Facebook a observatorului.

Numele vine de la constelația Leului, din direcția căreia par să pornească meteorii.

Unde să te uiți

Astronomii recomandă un loc cât mai întunecat, departe de luminile orașului, unde poluarea luminoasă este redusă. Pentru sibieni, asta înseamnă ieșirea din oraș, spre zone fără iluminat stradal.

Anul trecut, Ora de Sibiu a scris despre aceeași ploaie de meteori.

Comentarii