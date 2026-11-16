Pe scurt:
Curentul meteoric Leonide ajunge la maxim în noaptea de marți, 17 noiembrie, spre miercuri, 18 noiembrie 2026. Potrivit Observatorului Astronomic „Victor Anestin” din Bacău, vor putea fi observați aproximativ 15 meteori pe oră.
Curentul meteoric Leonide atinge maximul în noaptea de marți, 17 noiembrie, spre miercuri, 18 noiembrie 2026, când vor putea fi observați aproximativ 15 meteori pe oră. Estimarea aparține Observatorului Astronomic „Victor Anestin” din Bacău, potrivit Mediafax.
Ploaia de meteori este activă în perioada 6–30 noiembrie și poate fi urmărită cu ochiul liber, fără instrumente astronomice.
„În perioada 6 – 30 noiembrie este activ curentul meteoric Leonide, maximul curentului având loc în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, când se prezice că se vor vedea circa 15 de meteori pe oră”, anunță reprezentanții Observatorului Astronomic.
Leonidele apar atunci când Pământul traversează urma de particule de rocă și praf lăsată de cometa Tempel-Tuttle.
„Atunci când particulele de rocă intră cu viteză mare în atmosfera terestră, datorită frecării cu aerul ele se încing până iau foc, încălzind puternic şi moleculele de aer, formând astfel acel fenomen luminos căruia științific i se spune meteor, iar popular i se spune stea căzătoare”, explică muzeograful Maria Velea pe pagina de Facebook a Observatorului Astronomic „Victor Anestin” din Bacău.
Numele curentului meteoric vine de la constelația Leului. Din direcția acesteia par să provină meteorii, ca efect al perspectivei.
Pentru o observare cât mai bună, astronomii recomandă locuri întunecate, departe de luminile orașelor, unde poluarea luminoasă este redusă.
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