Pe scurt: Eficiența energetică și performanța investițiilor ar urma să conteze la selecția proiectelor. Cetățenii, instituțiile și organizațiile pot trimite propuneri în cadrul consultării publice.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică proiectul de modificare a Ghidului de finanțare pentru modernizarea iluminatului public, prin Administrația Fondului pentru Mediu, potrivit Mediafax.

Anunțul a fost făcut de Natalia Intotero într-o postare publicată luni, 16 noiembrie 2026, pe Facebook. Modificările prezentate vizează nivelul finanțării, lucrările care pot primi bani și modul de selecție a proiectelor.

Una dintre propuneri este acordarea unei finanțări care să acopere până la 90% din cheltuielile eligibile. Pentru județe și localități cu peste 300.000 de locuitori, proiectul prevede finanțări de până la 15 milioane de lei.

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O altă modificare propusă este posibilitatea finanțării extinderii rețelelor de iluminat public, pe lângă modernizarea acestora.

Selecția proiectelor ar urma să se facă pe bază de punctaj. Criteriile anunțate de Natalia Intotero sunt eficiența energetică și performanța investițiilor.

„Ne dorim comunități cu iluminat modern, consum redus de energie și cheltuieli mai mici pentru administrațiile locale”, a scris Intotero.

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii, propuneri și sugestii în cadrul consultării publice. Termenul este de 10 zile lucrătoare de la publicarea proiectului pe site-ul ministerului.

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