Persoanele rănite de urși sau de alte animale sălbatice ar urma să primească daune morale de cel puțin 50.000 de euro, iar despăgubirea pentru un urs ucis ilegal ar scădea de la 40.000 la 500 de euro. Ambele schimbări sunt cuprinse într-un proiect de lege depus la Senat de 22 de parlamentari UDMR.

Inițiativa, înregistrată cu numărul B537/2026, a fost depusă pe 28 septembrie și modifică Legea vânătorii nr. 407/2006. Inițiatorul principal este senatorul Tánczos Barna, alături de alți șase senatori și 15 deputați UDMR, potrivit Spotmedia. Deocamdată este doar o propunere legislativă și nu a fost adoptată.

Ce ar primi oamenii atacați

Potrivit proiectului, victimele ar primi cheltuielile de spitalizare, veniturile pierdute cât timp nu au putut lucra și daune morale de minimum 50.000 de euro. În caz de deces, familia ar primi cheltuielile de înmormântare, sume compensatorii și daune morale de cel puțin 50.000 de euro, pentru soț și copii sau, în lipsa lor, pentru rudele de gradul I. Banii ar urma să fie plătiți de autoritatea centrală care răspunde de vânătoare și/sau de cea care răspunde de mediu.

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Prevederile nu privesc doar urșii, ci atacurile tuturor speciilor din anexele legii, de la mistreț și lup până la râs.

În prezent, legea nu fixează o sumă minimă. Daunele morale se calculează după zilele de inactivitate raportate la salariu sau la salariul minim, iar în caz de deces familia primește echivalentul unui salariu minim până la vârsta de pensionare. În expunerea de motive, inițiatorii arată că instanțele au interpretat diferit aceste reguli: Tribunalul Mureș a limitat daunele la criteriile din legea specială, în timp ce Tribunalul Harghita le-a stabilit după Codul civil. Rezultatul, spun ei, sunt despăgubiri foarte diferite pentru cazuri asemănătoare.

Uciderea unui animal ca reacție la atac nu ar mai fi infracțiune

Proiectul preia în Legea vânătorii o prevedere care există deja în Legea protecției animalelor: rănirea sau uciderea unui animal ca reacție la atacul lui nu constituie infracțiune. Inițiatorii susțin că astfel anchetatorii nu ar mai trebui să analizeze de fiecare dată dacă a existat stare de necesitate, iar cine se apără ca să-și salveze viața nu ar mai risca un dosar penal pentru braconaj.

De ce vor să scadă suma pentru urs

Despăgubirea de 40.000 de euro pentru un urs ucis ilegal este fixată acum în anexa legii. Parlamentarii UDMR argumentează că efectivele de urs brun au crescut mult de la adoptarea legii și că actuala reglementare instituie o „inechitate evidentă”: uciderea unui animal atrage o sumă fixă mare, în timp ce omul rănit sau ucis nu are garantată nicio sumă. Ei au cerut ca proiectul să fie dezbătut în procedură de urgență.

Agent Green: „Se ieftinește braconajul”

Organizația Agent Green critică proiectul și spune că o sumă de 500 de euro nu mai descurajează uciderea ilegală a urșilor. Organizația consideră că despăgubirea victimelor și reducerea sumei pentru urșii uciși ilegal nu ar trebui puse în același proiect. „Una e să despăgubeşti un om rănit, alta e să ieftineşti braconajul”, a transmis Agent Green, citată de Spotmedia.

Situația din județul Sibiu

Județul Sibiu are pagube frecvente produse de animalele sălbatice. În 2025, fermierii sibieni au depus 404 cereri de despăgubire și au primit aproape 1,82 milioane de lei pentru animale și culturi distruse de fauna sălbatică, potrivit Direcției pentru Agricultură Sibiu, a scris Ora de Sibiu. Acele sume privesc pagubele din gospodării și ferme; proiectul UDMR se referă la oamenii atacați.

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