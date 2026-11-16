Pe scurt: Un grup de executivi din Silicon Valley ar urma să susțină revenirea lui Huang, în timp ce consiliul Nvidia ar fi abordat deja un posibil succesor.

Jensen Huang ar putea reveni în funcția de director general al Nvidia, la câteva zile după ce a demisionat în urma unui scandal privind presupuse relații extraconjugale, dintre care una ar fi implicat o persoană suspectată de spionaj în favoarea Chinei.

Fostul CEO a discutat cu apropiații despre această posibilitate, potrivit Mediafax, care citează informații publicate de Financial Times.

Informațiile publicate duminică, 15 noiembrie 2026, de Financial Times se bazează pe declarațiile unor persoane familiarizate cu situația. Potrivit acestora, aliații lui Huang din Silicon Valley ar pregăti o campanie pentru revenirea la conducerea Nvidia, producător de cipuri pentru inteligență artificială.

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Aliații lui Huang ar încerca să obțină sprijinul Casei Albe

Unul dintre apropiații fostului director general ar fi început deja să formeze un grup de lucru, descris drept un „war room”, alcătuit din executivi din Silicon Valley. Grupul ar urma să obțină susținere pentru readucerea lui Huang la conducerea companiei, iar aliații săi intenționează să atragă inclusiv sprijinul Casei Albe.

„Toată lumea care contează în tehnologie, în afara laboratoarelor de frontieră, îl iubește pe Jensen”, a declarat una dintre persoanele apropiate fostului CEO, citată de Financial Times. Aceeași persoană a susținut că demersurile pentru revenire ar avea și sprijinul lui Huang.

În paralel, consiliul de administrație al Nvidia ar căuta un posibil succesor. Financial Times a relatat că membrii consiliului l-ar fi abordat pe Rene Haas, directorul general al Arm Holdings, companie britanică, pentru această funcție.

Nvidia nu a răspuns imediat solicitării de comentarii trimise de Reuters în afara programului obișnuit de lucru. Incertitudinea privind conducerea apare într-un moment în care industria inteligenței artificiale depinde în mare măsură de procesoarele și infrastructura dezvoltate de companie.

Huang a demisionat pe fondul unui scandal cu implicații de securitate

Jensen Huang a renunțat la funcția de director general joi, 12 noiembrie 2026, după dezvăluiri despre presupuse relații extraconjugale. Una dintre acestea ar fi implicat o persoană suspectată de spionaj în favoarea Chinei.

Ora de Sibiu a scris în noiembrie 2026 și despre presupusa relație a lui Huang cu o a treia femeie, angajată a Nvidia, dezvăluită de o investigație Reuters după demisia sa.

Scandalul a provocat o criză în companie și a ridicat întrebări privind securitatea exporturilor de cipuri avansate către China. Dezvăluirile au generat reacții în industria tehnologică, în condițiile rolului Nvidia în dezvoltarea infrastructurii globale pentru inteligență artificială.

Revenirea lui Jensen Huang în funcția de CEO nu a fost confirmată oficial, iar Nvidia nu a oferit un punct de vedere public asupra informațiilor apărute în presă.

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