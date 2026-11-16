Pe scurt:
Disputa pornește de la cazul Lilianei Ruse, care caută Lyrica și variantele generice. Ruxandra Cibu Deaconu invocă notificările producătorului și două interpelări rămase fără răspuns.
Ruxandra Cibu Deaconu îl acuză pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, că a contrazis public o femeie care a trecut prin chimioterapie și nu își găsește medicamentul în farmacii, deși ministerul ar fi avut notificări oficiale despre lipsa acestuia. Acuzațiile au fost formulate într-o postare pe Facebook.
Potrivit Ruxandrei Cibu Deaconu, Liliana Ruse a scris că nu mai găsește Lyrica, medicamentul care o ajută să își folosească mâinile și picioarele, rămase amorțite după chimioterapie. Femeia ar fi căutat fără succes și variantele generice.
În relatarea autoarei postării, Rogobete a calificat informația drept „neadevărată” și le-a cerut oamenilor să verifice înainte să „genereze panică”. Ruxandra Cibu Deaconu susține că ministerul știa despre problemele de aprovizionare din notificările oficiale primite.
Două interpelări despre lipsa tratamentelor ar fi rămas fără răspuns
Ruxandra Cibu Deaconu afirmă că i-a semnalat ministrului și alte situații în care pacienții nu își găsesc medicamentele. Ea spune că i-a trimis lui Alexandru Rogobete două interpelări: una despre femeile la menopauză care nu mai găsesc tratamentul hormonal, iar cealaltă despre pacienții din psihiatrie. Potrivit acesteia, nu a primit răspuns la niciuna.
Autoarea postării contestă și modul în care ministrul ar fi prezentat cifrele pentru a contrazice relatarea Lilianei Ruse. Ea susține că datele invocate cumulau Lyrica și genericele, stocurile din depozite și farmacii, precum și trei concentrații diferite, ajungând astfel la milioane de cutii. Ruxandra Cibu Deaconu nu identifică baza de date folosită și subliniază că aceste cifre nu au rezolvat problema pacientei de a găsi tratamentul în farmacie.
Notificările invocate vizează Lyrica de 150 mg și 75 mg
Potrivit Ruxandrei Cibu Deaconu, pe lista Agenției Naționale a Medicamentului, instituție pe care o descrie ca fiind în subordinea ministrului, producătorul a notificat oficial că Lyrica de 150 mg nu se mai livrează până în decembrie, iar Lyrica de 75 mg lipsește din noiembrie.
Pe aceeași listă s-ar afla și cinci medicamente generice cu aceeași substanță. Ruxandra Cibu Deaconu afirmă că informațiile erau deja publicate pe site și disponibile ministerului.
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