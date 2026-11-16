Pe scurt: La peste 1.700 de metri se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5 centimetri, iar în unele regiuni ploile vor aduce până la 50 l/mp.

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 16 noiembrie 2026, două avertizări cod galben de vânt, ultima fiind valabilă până miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 10.00.

Separat, o informare meteo anunță ploi moderate, intensificări ale vântului și ninsori la munte până miercuri, la ora 20.00, potrivit HotNews.ro.

Prima avertizare vizează județul Caraș-Severin și este valabilă până luni, 16 noiembrie 2026, la ora 20.00. Vântul va avea intensificări locale și temporare, cu rafale de 50–70 km/h, iar la munte vitezele vor ajunge la 70–90 km/h.

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A doua avertizare intră în vigoare marți, 17 noiembrie 2026, la ora 06.00, și vizează zone montane din mai multe județe. Până miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 10.00, sunt prognozate viteze ale vântului de 70–90 km/h, iar la altitudini mari, rafale de 90–120 km/h.

Ora de Sibiu a relatat și în noiembrie 2026 despre un cod galben de vânt puternic în cinci localități din județul Sibiu, cu rafale de până la 70 km/h, emis pentru 15 noiembrie.

Ploile vor aduce până la 50 l/mp, iar la munte se va depune zăpadă

Informarea meteo este valabilă de luni, 16 noiembrie 2026, ora 10.00, până miercuri, 18 noiembrie 2026, ora 20.00. Aceasta vizează intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, precum și ninsori și depunerea unui strat de zăpadă la altitudini de peste 1.700 de metri.

Luni, 16 noiembrie 2026, vântul va avea intensificări locale în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte. Marți și miercuri, 17 și 18 noiembrie 2026, intensificările se vor semnala mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vitezele vor fi, în general, de 40–50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70–90 km/h.

Ploile moderate cantitativ vor cuprinde sud-vestul, vestul și nord-vestul țării, precum și zonele montane. Local, cantitățile de apă vor fi de 20–50 l/mp.

Luni și marți, 16 și 17 noiembrie 2026, la altitudini mai mari de 1.700 de metri în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor predomina ninsorile. Se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5 centimetri.

În București, temperaturile maxime vor urca până la 16 grade

Pentru luni, 16 noiembrie 2026, ANM anunță în Capitală un cer mai mult noros și ploi temporare în prima parte a zilei și din nou noaptea. Cantitățile de apă vor fi de 2–5 l/mp, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar minima va fi de 5–6 grade.

Marți, 17 noiembrie 2026, valorile termice vor fi peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima va ajunge la aproximativ 15 grade, iar minima va fi de 5–8 grade.

Miercuri, 18 noiembrie 2026, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua slab, cu acumulări de 1–4 l/mp. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi de 15–16 grade.

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