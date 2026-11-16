Pe scurt: Tusea persistentă și oboseala la efort nu trebuie puse automat pe seama vârstei. Medicii pneumologi din Sibiu explică rolul spirometriei în depistarea problemelor respiratorii.

Sibienii sunt invitați să își evalueze funcția pulmonară prin spirometrii, în cadrul unei acțiuni de prevenție și educație pentru sănătate organizate de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Ccțiunea este dedicată Zilei Mondiale de Luptă împotriva BPOC, marcată miercuri, 18 noiembrie 2026.

Spirometria este o investigație simplă, neinvazivă și nedureroasă, care măsoară capacitatea respiratorie și fluxul de aer la nivelul plămânilor. Testarea ajută la evaluarea funcției pulmonare și la identificarea unor afecțiuni respiratorii, precum bronhopneumopatia obstructivă cronică, cunoscută sub numele de BPOC.

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Tusea persistentă și lipsa de aer necesită evaluare medicală

Bronhopneumopatia obstructivă cronică este o boală respiratorie cronică, progresivă, care afectează respirația și poate avea un impact semnificativ asupra calității vieții. Fumatul se numără printre principalii factori de risc, iar expunerea la poluanți și la alte substanțe nocive poate contribui la apariția bolii.

Printre simptomele care ar trebui să determine o evaluare medicală se numără tusea persistentă, expectorația, senzația de lipsă de aer și oboseala la efort. Depistarea precoce și accesul la evaluare medicală sunt importante pentru gestionarea bolilor respiratorii.

„De multe ori, simptome precum tusea persistentă, oboseala la efort sau senzația de lipsă de aer sunt considerate manifestări obișnuite, mai ales odată cu înaintarea în vârstă, și sunt ignorate. În realitate, acestea pot semnala o problemă respiratorie care merită investigată. Spirometria ne oferă informații importante despre funcția pulmonară, iar identificarea din timp a modificărilor poate contribui la stabilirea conduitei medicale potrivite. Îi încurajăm pe sibieni să profite de această ocazie, să acorde atenție sănătății plămânilor și să se adreseze medicului atunci când observă simptome persistente”, a declarat Lavinia Danciu, director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Zilele Sănătății Plămânilor se desfășoară între 17 și 19 noiembrie

„Credem că prevenția trebuie să înceapă înainte de apariția bolii, prin educație, informare și conștientizarea riscurilor. Prin această acțiune ne dorim să le oferim sibienilor posibilitatea de a-și evalua funcția pulmonară, dar și informații utile despre sănătatea respiratorie. Este important ca oamenii să nu ignore simptomele și să înțeleagă că depistarea timpurie poate face diferența în evoluția unei afecțiuni”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Ora de Sibiu a scris, în iunie 2026, despre o altă acțiune a spitalului, în urma căreia aproape 150 de sibieni și-au testat gratuit plămânii în Piața Mare, iar unul din trei a fost trimis la pneumolog.

Acțiunea din noiembrie face parte din programul Zilelor Sănătății Plămânilor, organizate de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu în perioada 17–19 noiembrie 2026. Programul urmărește încurajarea prevenției, a evaluării periodice a sănătății respiratorii și a adoptării unui stil de viață sănătos.

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