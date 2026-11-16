Pe scurt:
Polițiștii au urmărit mașina până pe strada Samuel von Brukenthal din Avrig. Șoferul este cercetat pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.
Un bărbat în vârstă de 42 de ani, din Avrig, a fost reținut pentru 24 de ore duminică, 15 noiembrie 2026, fiind cercetat pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, potrivit IPJ Sibiu.
Mai exact, în dimineața zilei de duminică, în jurul orei 06:50, polițiștii au făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe direcția străzii Unirii din Avrig. Șoferul nu s-a conformat semnalului.
Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii și au oprit-o pe strada Samuel von Brukenthal. La volan a fost identificat bărbatul de 42 de ani, domiciliat în Avrig.
Acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și recoltarea mostrelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei.
După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului și introducerea sa în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.
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