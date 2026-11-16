Pe scurt:
Controlul rutier a avut loc pe DJ 105, în jurul orei 02:30. Poliția Orașului Agnita continuă cercetările.
Un șofer de 19 ani din Merghindeal a fost depistat cu alcool în aerul expirat în urma unui control rutier, potrivit IPJ Sibiu.
Polițiștii rutieri l-au oprit sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în jurul orei 02:30.
Tânărul conducea un autoturism pe DJ 105, în localitatea Merghindeal, în momentul în care a fost tras pe dreapta pentru verificări.
În urma testării alcoolscopice, aparatul a indicat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Șoferul a fost însoțit la o unitate medicală, unde urma să îi fie recoltate probe biologice.
Cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Agnita, pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale.
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