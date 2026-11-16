Vasile Spînu, bărbatul a cărui soție a murit la Spitalul Județean Sibiu, contestă explicațiile oferite de conducerea unității medicale și susține că patru screeninguri efectuate pe 30 iunie, 7, 14 și 21 iulie 2026 au avut rezultate pozitive. Acesta cere să i se explice de ce bacteria Klebsiella pneumoniae ar fi fost consemnată în fișa medicală abia pe 2 august și de ce nu ar fi fost pregătit mai devreme un tratament țintit. Bărbatul reclamă și condițiile în care a fost internată soția sa, care avea imunitatea extrem de scăzută.

Reacția vine după ce, pe 10 noiembrie, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a transmis că bacteria nu ar fi fost contractată din mediul spitalicesc, potrivit anchetei epidemiologice interne, și că protocoalele medicale au fost respectate. Vasile Spînu susține că documentele medicale ridică semne de întrebare și cere explicații suplimentare.

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Patru screeninguri pozitive înainte de deces. Soțul cere explicații

Geanina Maria Spînu, în vârstă de 52 de ani, suferea de leucemie mielomonocitară cronică și urma tratament la Secția de Hematologie a Spitalului Județean Sibiu. Femeia a murit pe 11 august 2026, după mai multe luni în care a fost internată și a urmat tratament.

Soțul acesteia susține că Direcția de Sănătate Publică ar fi descoperit nereguli în fișa medicală și că rezultatele analizelor efectuate anterior decesului ridică întrebări privind modul în care a fost gestionată situația pacientei.

„Ce protocoale medicale au fost respectate, în condițiile în care DSP a descoperit nereguli în fișa pacientei, iar patru screeninguri efectuate la datele de 30.06, 07.07, 14.07 și 21.07 au ieșit pozitive? De ce ați consemnat în fișa medicală că bacteria a fost depistată abia la data de 2 august, în condițiile în care existau deja patru rezultate pozitive anterioare? De ce nu ați avut pregătit tratamentul țintit împotriva acestei bacterii?”, întreabă Vasile Spînu.

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Bărbatul face referire la patru rezultate pozitive anterioare datei de 2 august. Rămâne însă de verificat dacă toate screeningurile au identificat Klebsiella pneumoniae. De asemenea, depistarea unei bacterii prin screening nu înseamnă automat că pacienta avea o infecție în sânge la acea dată. Este o distincție importantă pentru stabilirea evoluției cazului și a măsurilor medicale necesare.

O altă nemulțumire a soțului privește condițiile de internare. Acesta susține că, deși femeia avea imunitatea grav afectată, a fost cazată într-un salon alături de alte trei paciente.

„Să nu mai vorbim despre faptul că soția mea, având imunitatea practic zero, a fost internată într-un salon împreună cu alte trei paciente, deși riscul de infectare era extrem de ridicat în cazul ei”, afirmă bărbatul.

Soțul contestă explicațiile spitalului privind originea bacteriei

În răspunsul transmis anterior pentru Ora de Sibiu, conducerea Spitalului Județean a precizat că ancheta epidemiologică internă a concluzionat că bacteria Klebsiella pneumoniae nu a fost contractată din salon sau din mediul spitalicesc.

Reprezentanții spitalului au explicat că, în cazul pacienților cu imunitatea profund afectată de chimioterapie, bacteriile prezente în tubul digestiv pot ajunge în sânge, provocând complicații severe.

Vasile Spînu nu este convins de această explicație și invocă perioadele îndelungate în care soția sa s-a aflat sub supraveghere medicală.

„Cum poate un spital să mintă în asemenea hal, când pacienta a fost internată aproape patru luni, cu doar două perioade de externare la domiciliu? O săptămână, la sfârșitul lunii aprilie 2026, și patru zile în perioada 22.07–26.07.2026. În rest, soția mea a fost internată continuu în spital, timp de peste patru luni. Cum puteți susține altceva? Documentele medicale arată că există o cronologie clară a internărilor și externărilor”, susține bărbatul.

Acesta consideră că perioada lungă de spitalizare trebuie luată în calcul în stabilirea originii bacteriei. Totuși, durata internării nu demonstrează, în sine, că infecția a fost contractată în spital. Acest aspect trebuie clarificat pe baza rezultatelor analizelor și a concluziilor specialiștilor.

„Cine își asumă răspunderea pentru pierderea unei vieți omenești?”

Ultima internare a Geaninei Spînu a început pe 27 iulie 2026. Femeia a murit pe 11 august, la ora 01:23.

Vasile Spînu susține că nu a primit explicații suficiente privind rezultatele analizelor și momentul în care medicii au decis administrarea tratamentului antibiotic țintit.

„Vă întreb direct: unde au fost respectate protocoalele medicale? Cine își asumă răspunderea pentru aceste nereguli și pentru pierderea unei vieți omenești?”, întreabă bărbatul.

În poziția oficială transmisă pe 10 noiembrie, conducerea Spitalului Județean Sibiu a susținut că verificările preliminare nu au identificat abateri de la protocoalele medicale și că tratamentul antibiotic a fost adaptat rezultatelor de laborator și evoluției pacientei.

Rămâne de clarificat când a fost început tratamentul țintit, ce au evidențiat cele patru screeninguri invocate de familie și dacă acestea impuneau măsuri suplimentare. Totodată, afirmația potrivit căreia DSP ar fi constatat nereguli în fișa medicală necesită confirmarea instituției.

Vasile Spînu a depus o plângere penală și a sesizat instituțiile competente, cerând verificarea modului în care a fost tratată soția sa.

Întrebat ce intenționează să facă în continuare, bărbatul spune că așteaptă rezultatele investigațiilor.

„Ancheta este în desfășurare, voi aștepta răspunsurile autorităților”, a declarat Vasile Spînu pentru Ora de Sibiu.

În acest caz sunt în desfășurare verificări ale autorităților competente, inclusiv o procedură disciplinară la Colegiul Medicilor Sibiu. Până în prezent, nu a fost stabilită oficial o culpă medicală.

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