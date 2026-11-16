BMW recheamă în service 720.796 de mașini din America de Nord din cauza unui risc de incendiu, iar autoritățile americane le cer proprietarilor să le parcheze afară, departe de clădiri și de alte vehicule, până la reparație. Rechemarea a fost anunțată vineri, 13 noiembrie, de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA), relatează The Drive și Mediafax, care citează Le Figaro.

Sunt vizate mașini fabricate între 2012 și 2018, printre care modele foarte vândute: Seria 3, Seria 5 și SUV-ul X3.

Ce defect au mașinile

Problema este un conector electric al pompei de apă, prost etanșat, în care poate intra apă. Asta poate provoca un scurtcircuit și, implicit, un incendiu, chiar dacă mașina stă parcată.

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„Dacă dețineți unul dintre aceste vehicule, trebuie să îl parcați afară, departe de clădiri și alte vehicule, până când este reparat”, recomandă NHTSA.

Aproximativ zece incidente din SUA ar putea fi legate de acest defect. Nu au fost raportați răniți.

A doua rechemare pentru aceeași piesă

Aceleași mașini au mai fost rechemate în 2024 pentru o problemă la pompa de apă. Soluția pentru noua rechemare nu este gata: NHTSA spune că va fi oferită gratuit, la reprezentanțele BMW, imediat ce va fi disponibilă. Proprietarii vor putea verifica dacă mașina lor este afectată abia de la 25 decembrie.

Rechemările de tip „parchează afară” sunt tot mai dese în SUA. Potrivit Washington Post, în august erau 3,2 milioane de vehicule sub o astfel de recomandare, inclusiv mărci precum Jeep și Hyundai, o tendință pusă pe seama numărului tot mai mare de componente electronice din mașini.

Rechemarea anunțată de NHTSA privește piața nord-americană. Deocamdată nu a fost anunțată o măsură similară pentru mașinile din Europa.

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