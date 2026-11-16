Pe scurt: Dacian Cioloș s-a numărat printre cei patru candidați, dar niciunul nu a obținut consensul necesar. Rwanda a anunțat că nu va mai propune un candidat pentru un nou mandat.

Alegerea noului secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei a fost amânată cu un an, după ce cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline nu au ajuns la un consens la summitul desfășurat în perioada 15-16 noiembrie 2026, la Phnom Penh, în Cambodgia.

Printre cei patru candidați s-a aflat și fostul premier Dacian Cioloș, susținut de România, potrivit Mediafax.

Actuala secretară generală, Louise Mushikiwabo, va continua să conducă organizația încă un an. Un summit extraordinar, dedicat exclusiv alegerii viitorului secretar general, urmează să fie convocat până la sfârșitul anului 2027.

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Luca Niculescu și Nicușor Dan au apreciat campania lui Dacian Cioloș

Premierul Luca Niculescu a comentat luni, 16 noiembrie 2026, rezultatul negocierilor, într-un mesaj publicat pe platforma X. Șeful Guvernului a descris candidatura lui Dacian Cioloș drept „un demers consistent și ambițios”, bazat pe o viziune care a evidențiat contribuția Francofoniei la promovarea păcii, dezvoltării economice și incluziunii, cu accent pe femei și tineri.

Potrivit premierului, prin această candidatură, România și-a reafirmat angajamentul față de valorile organizației și consolidarea relațiilor cu statele membre. Luca Niculescu i-a mulțumit lui Dacian Cioloș pentru „efortul susținut, determinarea și seriozitatea cu care a reprezentat România în această campanie”, precum și echipei Ministerului Afacerilor Externe și tuturor celor implicați în demersul diplomatic.

„România va continua să își consolideze prezența și rolul activ în organizațiile internaționale”, a transmis Luca Niculescu.

Președintele Nicușor Dan a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook luni, 16 noiembrie 2026, că amânarea desemnării noului secretar general a fost decisă pentru a proteja unitatea organizației.

„După mai multe runde intense de negociere, statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au ajuns la consens privind noul Secretar general. Tocmai pentru a nu afecta unitatea francofoniei, s-a luat decizia de a amâna cu un an desemnarea noului Secretar general al OIF”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a apreciat și campania candidatului susținut de România. „Dacian Cioloș a făcut o campanie foarte bună, care a crescut vizibilitatea României în toate țările francofone de pe mai multe continente, cu un proiect ambițios, de reformă, revitalizare și modernizare a OIF”, a afirmat președintele.

Acesta a adăugat că participarea României la competiție a demonstrat capacitatea țării de a organiza și susține campanii diplomatice de anvergură internațională.

Rwanda nu va mai propune un candidat pentru un nou mandat

Niciunul dintre cei patru candidați înscriși în cursa pentru conducerea OIF nu a întrunit consensul necesar. Negocierile dintre delegațiile participante nu au dus la identificarea unui candidat acceptat de toate părțile, astfel că cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline vor fi chemate din nou să decidă la summitul electoral extraordinar din 2027.

După amânarea alegerii, Rwanda a anunțat că nu va mai propune un candidat pentru un nou mandat. Louise Mushikiwabo, originară din Rwanda, se află la conducerea organizației din 2019 și își va continua activitatea încă un an, pentru asigurarea continuității instituționale.

România a participat la procesul electoral cu candidatura lui Dacian Cioloș, susținută de președintele Nicușor Dan, în încercarea de a obține o poziție de conducere în organizația internațională. Summitul din Cambodgia nu a desemnat însă un câștigător, iar în urma acestei reuniuni funcția nu va fi preluată de un nou titular.

Organizația Internațională a Francofoniei reunește state și guverne care cooperează în domeniile limbii franceze, educației, culturii, democrației și dezvoltării durabile.

Nu a fost anunțat dacă toți candidații înscriși în cursa de la Phnom Penh își vor menține candidaturile pentru scrutinul extraordinar care trebuie organizat până la sfârșitul anului 2027.

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