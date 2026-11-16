Pe scurt: Bicicleta și obiectul tăietor-înțepător au fost găsite de polițiști, care au identificat cele două persoane bănuite într-o parcare din Șelimbăr.

Un tânăr de 18 ani, din Sibiu, a fost reținut pentru complicitate la tâlhărie calificată sâmbătă, 14 noiembrie 2026, de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu. În același caz a fost identificată și o minoră de 13 ani, din Roșia, potrivit IPJ Sibiu.

Poliția a fost sesizată prin 112, în jurul orei 16:15, de un tânăr de 21 de ani, din Șelimbăr. Acesta a reclamat că, în timp ce se afla pe Calea Cisnădiei din municipiul Sibiu, două persoane necunoscute l-ar fi amenințat cu un obiect înțepător și i-ar fi luat bicicleta pe care o avea închiriată.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, tânărul era înarmat cu un cuțit. Prin gesturi de amenințare, acesta l-a deposedat pe ucrainean de bicicleta închiriată prin sistemul public de transport Sibiu Bike. Ulterior, tot sub amenințare, i-a cerut și bani. Speriat, ucraineanul a fugit.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului

Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului. În urma verificărilor, cele două persoane bănuite au fost identificate în parcarea unei societăți comerciale din Șelimbăr.

Aceleași surse ale Ora de Sibiu au precizat că cele două persoane au fost găsite în parcarea centrului comercial Shopping City Sibiu.

În cadrul acelorași activități, polițiștii au găsit bicicleta și cuțitul.

Pe baza probelor strânse, polițiștii au dispus reținerea tânărului de 18 ani pentru 24 de ore. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

Comentarii