Pe scurt:
Oprirea a avut loc aproape de miezul nopții, la intersecția străzii După Biserică cu DJ 142 G. Tânărul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Un localnic de 22 de ani a fost prins de polițiștii rutieri conducând un vehicul agricol în Motiș, deși nu avea dreptul de a conduce pe drumurile publice și consumase alcool, potrivit IPJ Sibiu.
Tânărul a fost oprit vineri, 13 noiembrie 2026, în jurul orei 23:15. Acesta circula pe strada După Biserică, la intersecția cu DJ 142 G.
În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că localnicul nu avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, tânărul conducea un tractor.
Polițiștii l-au testat și cu aparatul etilotest. Rezultatul înregistrat a fost de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat.
După testare, tânărul a fost însoțit la o unitate medicală, pentru recoltarea probelor biologice.
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