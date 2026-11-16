Luni seara, traficul rutier pe DN14, la kilometrul 9+450 de metri, în afara localității Șura Mare, se desfășoară alternativ după ce semiremorca unui camion încărcat cu bere s-a desprins de capul tractor și a ieșit parțial în afara părții carosabile.

La fața locului se află polițiști rutieri, care dirijează circulația.

„La acest moment, traficul rutier pe DN14, la km 9+450 m, în afara localității Șura Mare, se desfășoară alternativ, după ce semiremorca unui ansamblu rutier s-a desprins de capul tractor și a ieșit parțial în afara părții carosabile. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale”, a transmis IPJ Sibiu.

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Evenimentul nu s-a soldat cu victime.

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