Luni seara, traficul rutier pe DN14, la kilometrul 9+450 de metri, în afara localității Șura Mare, se desfășoară alternativ după ce semiremorca unui camion încărcat cu bere s-a desprins de capul tractor și a ieșit parțial în afara părții carosabile.
La fața locului se află polițiști rutieri, care dirijează circulația.
„La acest moment, traficul rutier pe DN14, la km 9+450 m, în afara localității Șura Mare, se desfășoară alternativ, după ce semiremorca unui ansamblu rutier s-a desprins de capul tractor și a ieșit parțial în afara părții carosabile. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale”, a transmis IPJ Sibiu.
Evenimentul nu s-a soldat cu victime.
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