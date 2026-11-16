Șoferii care circulă prin zona Mândra vor avea parte de restricții importante sâmbătă, 21 noiembrie.

CFR va executa lucrări de reparații la trecerea la nivel cu calea ferată de pe DJ 106B, aflată în apropierea Haltei de Călători Mândra, iar pentru o oră circulația rutieră va fi oprită complet.

Potrivit informării transmise de Secția L4 Sibiu din cadrul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov, lucrările se vor desfășura între orele 9:00 și 17:30 și vor include inclusiv înlocuirea dalelor de la trecerea la nivel cu calea ferată.

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Între orele 9:00 și 11:00, traficul rutier se va desfășura alternativ, pe o singură bandă. Între orele 11:00 și 12:00, circulația rutieră va fi întreruptă total, iar apoi, de la ora 12:00 până la 17:30, se va circula din nou pe o singură bandă.

CFR le recomandă șoferilor să evite, pe cât posibil, zona lucrărilor și să aleagă rute ocolitoare.

Patru trenuri vor fi anulate

Lucrările vor afecta și circulația feroviară între Ocna Sibiului și Loamneș, în intervalul 9:00-17:00.

Patru trenuri Regio vor fi anulate: trenul 2563 pe relația Sibiu-Mediaș, trenul 2566 pe relația Mediaș-Sibiu, trenul 2565 între Sibiu și Copșa Mică și trenul 2568 pe relația Sighișoara-Sibiu.

În cazul trenurilor Interregional Călători 10764 și 10516, pasagerii vor fi transportați cu mijloace auto între Șeica Mare și Mediaș.

Pentru trenurile Interregional Călători 10519 și 10763, transbordarea auto va fi asigurată între Sibiu și Șeica Mare.

Trenurile vor putea circula cu 70 km/h

Lucrările de la trecerea la nivel au ca scop eliminarea restricției de viteză existente în zona Haltei de Călători Mândra.

În prezent, trenurile sunt obligate să reducă viteza la 30 km/h în această zonă. După finalizarea reparațiilor, CFR urmărește revenirea la viteza stabilită pentru sectorul respectiv, de 70 km/h.

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