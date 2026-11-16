Pe scurt: Champions Sibiu U17 A a încheiat cu trei victorii turneul Campionatului Național desfășurat între 13 și 15 noiembrie la Sala CSS Sibiu. CSS Sibiu a obținut două victorii, iar Champions U17 B, cea mai tânără echipă participantă, a câștigat un meci.

Champions Sibiu U17 A a câștigat toate cele trei meciuri ale turneului Campionatului Național disputat de vineri, 13 noiembrie, până duminică, 15 noiembrie 2026, la Sala CSS Sibiu. Echipa pregătită de Andrei Banciu a încheiat competiția cu nouă seturi câștigate și unul pierdut, potrivit comunicatului transmis de Champions Sibiu.

La turneu au participat patru formații: Champions U17 A, Champions U17 B, CSS Sibiu și ACS Total Sport Alba Iulia. În cele trei zile s-au disputat șase partide, în fața unor tribune pline. Champions A a început astfel sezonul oficial fără înfrângere, având ca obiectiv declarat lupta pentru podiumul național. Lotul este format în mare parte din sportive care au încheiat sezonul precedent al Campionatului Național pe locul 4.

Champions A pierde un singur set, în duelul cu echipa B a clubului

Vineri, 13 noiembrie, Champions A a învins CSS Sibiu cu 3–0. După un prim set dominat de câștigătoare, adversarele au oferit o replică mai puternică în următoarele două acte.

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Sâmbătă, 14 noiembrie, a urmat confruntarea dintre cele două echipe Champions, încheiată cu victoria formației A, scor 3–1. Meciul a inclus și un set decis la 28–26. Duminică, 15 noiembrie, Champions A a încheiat turneul cu un nou succes în minimum de seturi, 3–0 împotriva ACS Total Sport Alba Iulia.

Champions U17 B, cea mai tânără formație a turneului, a început competiția cu o victorie, 3–1 în fața echipei ACS Total Sport Alba Iulia, pregătită de Carmen Borșai. După înfrângerea cu 1–3 în fața colegelor de club, echipa B a cedat cu același scor și în partida cu CSS Sibiu. Potrivit clubului, jucătoarele au rămas în disputa pentru fiecare set până în momentele finale ale ultimului meci.

Cu o victorie și două înfrângeri, Champions B urmărește ca un număr cât mai mare dintre sportivele sale să devină opțiuni pentru echipele de performanță ale clubului în sezonul următor.

CSS Sibiu, formația antrenată de Emil Ciufudean, a terminat turneul cu două victorii și o înfrângere. Pe lângă succesul cu Champions B, a câștigat cu 3–0 în fața ACS Total Sport Alba Iulia. Echipa din Alba Iulia a pierdut toate cele trei întâlniri cu reprezentantele Sibiului.

Rezultatele complete ale turneului:

Vineri, 13 noiembrie 2026: ACS Total Sport Alba Iulia – Champions U17 B 1–3;

Vineri, 13 noiembrie 2026: CSS Sibiu – Champions U17 A 0–3;

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026: Champions U17 A – Champions U17 B 3–1;

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026: CSS Sibiu – ACS Total Sport Alba Iulia 3–0;

Duminică, 15 noiembrie 2026: Champions U17 A – ACS Total Sport Alba Iulia 3–0;

Duminică, 15 noiembrie 2026: CSS Sibiu – Champions U17 B 3–1.



Andrei Banciu spune că adevăratele teste vor veni în fazele superioare

Andrei Banciu, antrenorul principal al ambelor echipe Champions U17, a avut de gestionat și participarea unor sportive la cele două confruntări ale CSU Sibiu din Divizia A2 Vest, găzduite în același weekend de Sala Transilvania.

„A fost un weekend greu, cu multe meciuri și cu sportive angrenate inclusiv în partidele de senioare din A2. Mă bucur că am încheiat cu evoluții bune și rezultate frumoase. Echipa A și-a confirmat nivelul și obiectivele, dar știm că adevăratele teste vor veni în fazele superioare ale campionatului. La echipa B am văzut lucruri care ne dau încredere. Sunt fete tinere, care au nevoie de multă muncă, de meciuri și de continuitate în pregătire. Au arătat că pot juca un volei frumos, inclusiv împotriva unor adversare mai experimentate. Important este să păstrăm exigența și să progresăm de la un turneu la altul”, a declarat Andrei Banciu.

Sabin Sopa, președintele Champions Sibiu și antrenor secund al celor două formații U17, a vorbit despre rezultatele echipelor și despre parcursul așteptat de la sportivele mai tinere.

„Sunt foarte mulțumit de ceea ce am văzut în acest weekend. A fost solicitant pentru fete și pentru întregul staff, mai ales că am avut sportive implicate și în meciurile de A2, dar am reușit să încheiem cu bine, cu rezultate și evoluții frumoase. Ne bucură victoriile echipei A, însă vreau să felicit în mod special și echipa B. Sunt fete foarte tinere, în care ne punem mari speranțe și care au arătat că merită această încredere. Le așteaptă multă muncă, iar noi ne dorim ca la finalul sezonului cât mai multe să fie pregătite pentru un nivel superior. Vreau să felicit și adversarele, antrenorii lor și, mai ales, publicul. Atmosfera din Sala CSS a fost extraordinară. Sibiul a arătat din nou că iubește voleiul”, a declarat Sabin Sopa.

Galeriile au încurajat sportivele pe durata turneului, iar confruntările dintre echipele locale s-au desfășurat într-un climat de respect și fair-play, potrivit organizatorilor.

Lotul Champions U17 A cuprinde 17 sportive: Bardaș Eliza, Goia Emma, Corpodean Alessia, Skladal Teodora, Gheară Ines, Maxim Carla, Mija Diandra, Militaru Carla, Overduin Pia, Cârstea Natalia, Durbacă Mara, Lascău Irina, Vasilescu Adela, Pîntea Filofteia, Popoviciu Sara, Iunis Paun și Albu Alice.

Champions U17 B are 15 sportive în lot: Aron Rebecca, Porumbaceanu Sofia, Pădurean Ema, Marcu Rebecca, Dinescu Dara, Popușoi Natalia, Șarlea Denisa, Gata Izabella, Roman Ariana, Toacșe Maria, Rădulescu Sarah, Ungureanu Timeea, Cinazan Cristina, Brenciu Alexia și Mureșanu Cristina.

Stafful tehnic al ambelor echipe este format din Andrei Banciu – antrenor principal, Mihai Bulbuc și Sabin Sopa – antrenori secunzi, și Dani Banciu – preparator fizic.

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