Trei junioare de la Deva fac naveta zilnic pentru a se antrena și juca pentru echipa de volei Champions și cea de senioare CSU Sibiu. Printre ele este și fata cunoscutului antrenor Florin Maxim, care a fost dorit la FC Hermannstadt.

Trei junioare de 16 ani fac zilnic naveta de la Deva pentru a se antrena la echipa U17 a Champions Sibiu, unde Andrei Banciu este principal, iar Mihai Bulbuc și Sabin Sopa sunt secunzi.

Bonus pentru ele, au venit din toamnă și meciurile de senioare la Divizia A2 pentru CSU Sibiu, unde au ocazia să prindă experiență. La echipa de senioare, Mihai Bulbuc este principal, iar colaboratorii săi de la Champions, Andrei Banciu și Sabin Sopa, sunt secunzi.

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Pentru cele trei tinere de 16 ani, efortul făcut zilnic cu naveta Deva-Sibiu nici nu mai contează atunci când vine vorba de pasiunea lor comună, voleiul.

„E greu să facem naveta, ne grupăm toate trei să venim, dar ne-am obișnuit și facem asta pentru că place. Mă simt bine la Champions printre fete și am găsit niște antrenori extraordinari. CSU Sibiu e un lucru fantastic și o oportunitate de creștere și dezvoltare”, spune Carla Maxim.

„Vin la Sibiu în primul rând pentru că îmi place la Champions și mă înțeleg bine cu toate fetele. Champions m-a ajutat să cresc foarte mult în volei și experiența CSU Sibiu e una deosebită, care mă ajută mult în dezvoltarea mea ca sportivă”, a afirmat și Irina Lascău.

„M-au determinat să vin la Sibiu pasiunea foarte mare pentru volei și faptul că apreciez foarte mult colectivul de fete și antrenori. La început a fost un pic greu, dar acum m-am obișnuit și fac asta de un an și trei luni. Anul acesta a apărut și oportunitatea de a juca pentru CSU meciuri de senioare, o adevărată provocare”, a completat Ines Gheară. Tatăl lui Ines, Decebal Gheară, a fost fotbalist la Farul Constanța, iar acum este agent de jucători.

Antrenorul Mihai Bulbuc mizează în lotul din Divizia A2 și pe trei tinere voleibaliste de la Deva. „Ele fac zilnic naveta, le place ce au găsit aici și fac o treabă foarte bună, ca de altfel toate fetele. Pentru cele trei fete de la Deva este totuși un sacrificiu în plus”, a explicat antrenorul lui CSU Sibiu.

Florin Maxim: „Ca părinte, am făcut cea mai bună alegere”

Tatăl Carlei Maxim, cunoscutul antrenor Florin Maxim, vine des la Sibiu pentru a-și susține fata la meciurile oficiale și stă alături de prietenul său, Radu Neguț.

Tehnicianul care a cucerit Cupa României cu Corvinul în 2024 este convins că Sibiul este cea mai bună variantă pentru dezvoltarea sportivă a fetei sale, care pune multă pasiune în volei.

„Carla joacă de peste un an la Champions Sibiu, iar din această toamnă face parte și din echipa de senioare CSU Sibiu. Pentru asta, facem constant naveta de la Deva la Sibiu. Sunt drumuri lungi, timp și efort, dar când îți vezi copilul câtă pasiune pune în ceea ce face, nimic nu ți se mai pare prea greu. La Champions am găsit o energie extraordinară, oameni implicați și un mediu în care Carla are șansa să crească atât ca sportivă, cât și ca om. Văd cât de mult își dorește să progreseze și cât de mult înseamnă pentru ea să fie alături de colegele sale. Ca părinte, sunt convins că am făcut cea mai bună alegere pentru dezvoltarea ei sportivă și personală. Iar bucuria cu care merge la fiecare antrenament ne confirmă asta”, a declarat Florin Maxim, tehnicianul lui Corvinul Hunedoara, care a fost dorit în mai multe rânduri la FC Hermannstadt.

Florin Maxim a fost în vizorul lui FC Hermannstadt în vara anului 2025, dar până la urmă sibienii au prelungit acordul cu Marius Măldărășanu. Maxim a pregătit pe Viitorul Șelimbăr în perioada 2019-2021, reușind promovarea în Liga 2.

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