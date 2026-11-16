Compania europeană de comerț electronic auto Trodo intră pe piața din România, oferindu-le șoferilor posibilitatea de a selecta piese specifice fiecărui model de vehicul, dar și un catalog online extins și asistență privind compatibilitatea pieselor, pentru a-i ajuta să găsească piesele de schimb potrivite.

Trodo, un retailer online internațional de piese de schimb și accesorii auto, și-a anunțat extinderea în România, ca parte a strategiei sale de dezvoltare continuă în întreaga Europă. Compania le pune la dispoziție clienților din România catalogul său online de piese auto și serviciul de verificare a compatibilității produselor, prin intermediul trodo.ro.

Lansarea are loc într-un moment în care piața românească a mașinilor second-hand continuă să crească. Potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din România (studiu ACAROM), în 2025 au fost înmatriculate pentru prima dată în România 360.103 autoturisme rulate, ceea ce reprezintă o creștere de 9,51% față de anul precedent. Pentru șoferii care cumpără vehicule rulate, înțelegerea cerințelor de întreținere și identificarea pieselor de schimb potrivite reprezintă un aspect important al deținerii unui astfel de vehicul.

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Înființată în Norvegia în 2013, Trodo a dezvoltat o afacere internațională de comerț electronic în domeniul auto, axată pe facilitarea găsirii și achiziționării pieselor de schimb. Lansarea sa în România le oferă șoferilor o nouă modalitate de acces la produse auto, ajutându-i în același timp să înțeleagă diferențele tehnice dintre modelele de vehicule, motoare și versiunile de producție.

Piața în creștere a mașinilor second-hand din România aduce cu sine noi aspecte de luat în considerare în ceea ce privește întreținerea

Pe piața auto din România se reflectă o combinație între creșterea numărului de persoane care dețin o mașină și preferința pentru mașinile second-hand. ACAROM a raportat 156.803 de înmatriculări de autoturisme noi în 2025, plus 360.103 de vehicule rulate înmatriculate pentru prima dată în țară.

E de luat în calcul și parcul auto existent. Potrivit datelor din studiul „Vehiculele pe drumurile europene 2026” al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în 2024, în România, erau în circulație aproximativ 8,45 milioane de autoturisme, cu o vechime medie de 15,6 ani.

Aceste cifre justifică nevoile de întreținere a mașinii ale șoferilor români. Un vehicul achiziționat la mâna a doua a trecut prin mai mulți proprietari și poate avea un kilometraj considerabil sau posibil să fi fost supus unor reparații anterioare. Prin urmare, specificațiile tehnice reale ale vehiculului sunt la fel de importante ca marca, modelul sau anul de înmatriculare atunci când ai nevoie de piese de schimb.

Pentru proprietari, provocarea începe după ce s-a constatat nevoia unei reparații. Pentru a găsi componenta corectă, nu este suficient să știi cum se numește piesa, mai ales atunci când un producător de vehicule a folosit mai multe versiuni diferite ale acelei componente la o singură generație de model.

De ce este complicat să alegi piesa de schimb potrivită

Cataloagele moderne de piese auto conțin mii de referințe care acoperă diferite motoare, perioade de producție și configurații de echipare. Această gamă largă le oferă șoferilor o multitudine de opțiuni, însă, în același timp, face ca identificarea corectă a vehiculului să fie esențială.

Două mașini care poartă aceeași denumire de model pot avea discuri de frână, componente ale suspensiei, senzori sau filtre diferite. Diferențele pot depinde de codul motorului, de data fabricației, de echipamentele instalate din fabrică sau de specificațiile echipamentelor originale.

De exemplu, un disc de frână poate avea diametrul sau grosimea diferită în funcție de sistemul de frânare montat pe o anumită versiune a vehiculului. La fel, un senzor electric poate avea un conector diferit, chiar dacă pare aproape identic cu alt produs.

Prin urmare, alegerea unei componente doar pe baza aspectului sau a descrierii generale a vehiculului poate duce la o achiziție nepotrivită, la întârzieri suplimentare și la complicații inutile în timpul reparațiilor.

Cum îi ajută Trodo pe șoferii români să găsească piesele auto potrivite

Abordarea Trodo include un catalog auto cuprinzător cu selectarea produselor în funcție de vehicul plus asistență de specialitate privind compatibilitatea pieselor.

Prin trodo.ro, poți să-ți selectezi vehiculul pentru a restrânge catalogul disponibil la piesele asociate specificațiilor mașinii. Acest lucru îi ajută pe șoferi să compare produsele relevante fără a fi nevoiți să caute prin toate componentele oferite pentru alte modele și versiuni de vehicule.

Sursă: Trodo

Catalogul cuprinde o gamă largă de piese de schimb și produse pentru întreținere, inclusiv sisteme de frânare, componente ale suspensiei, piese pentru motor, filtre, componente electrice, uleiuri, lichide și accesorii auto de uz cotidian.

Pe lângă filtrarea catalogului în funcție de vehicul, Trodo îți oferă gratuit și serviciul de verificare a compatibilității produselor. Pentru comenzile eligibile, specialiștii tehnici ai companiei pot verifica dacă piesele selectate corespund informațiilor despre vehiculul tău și referințelor relevante ale echipamentelor originale.

Această verificare suplimentară te poate ajuta să identifici potențiale probleme de compatibilitate înainte ca piesele să fie expediate. Verificarea completează identificarea corectă a vehiculului și informațiile tehnice furnizate de producător, fără a le înlocui.

Combinația dintre informațiile din catalog, selectarea vehiculului și asistența oferită de specialiști are scopul de a face achiziționarea online a pieselor să fie mai ușor de înțeles pentru clienți, indiferent dacă vor să facă întreținerea de rutină sau caută componente pentru o reparație mai amplă.

O perspectivă practică asupra întreținerii vehiculelor rulate

Pentru Bogdan ABR, un creator român de conținut auto care se află în spatele canalului YouTube Bogdan ABR, alegerea pieselor de schimb potrivite este un aspect important atunci când vine vorba de întreținerea vehiculelor second-hand. Prin conținutul său auto, el îi ajută pe șoferi să înțeleagă mai bine cum să își întrețină vehiculele și ce provocări pot apărea atunci când identifică componente pentru mașinile mai vechi.

Bogdan subliniază că istoricul unui vehicul poate complica alegerea pieselor și menționează cum te ajută Trodo să eviți să comanzi componente incompatibile:

Când vorbim despre mașini mai vechi, alegerea pieselor potrivite poate deveni o adevărată provocare. Multe autoturisme au fost modificate de-a lungul anilor, au schimbat mai mulți proprietari sau au suferit reparații despre care actualul proprietar poate nici nu știe. Așa ajungi în situația în care două exemplare ale aceluiași model pot avea componente incompatibile între ele. Ca să eviți comenzile greșite și timpul pierdut cu retururile, TRODO pune la dispoziție un serviciu gratuit de verificare a compatibilității, prin care specialiștii confirmă dacă piesa aleasă se potrivește mașinii tale înainte de expediere.

Sursă: Bogdan ABR

Expansiunea internațională a unei companii auto nordice

Trodo a fost înființată în Norvegia, în 2013, de fondatori cu experiență în tehnologie, întreținerea autovehiculelor și sporturile cu motor. De atunci, compania a evoluat de la un start-up de e-commerce auto la o afacere internațională care deservește clienți din întreaga Europă și de pe alte piețe.

Conform rezultatelor financiare raportate de companie, Trodo a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri netă de aproximativ 83,6 milioane de euro, față de 66,9 milioane de euro în 2024, ceea ce reprezintă o creștere anuală de aproximativ 25%.

Dezvoltarea companiei a fost susținută de un model de afaceri care combină disponibilitatea produselor auto și tehnologia catalogului digital cu asistența specializată pentru clienți. În loc să se bazeze doar pe selecția produselor, Trodo s-a concentrat pe a-i ajuta pe clienți să identifice componentele potrivite și să ia decizii de cumpărare mai informate.

România reprezintă un pas important în această expansiune europeană. Compania își propune să adapteze experiența de cumpărături online la nevoile șoferilor români printr-o platformă dedicată, informații relevante despre vehicule și servicii concepute pentru a oferi sprijin în procesul de comandare a pieselor.

Lansarea le oferă șoferilor români o nouă opțiune pentru a achiziționa piese de schimb online, beneficiind de o selecție de produse specifice fiecărui vehicul și de verificarea compatibilității. Pe măsură ce Trodo își consolidează prezența locală, magazinul online din România va începe să facă parte din rețeaua europeană mai extinsă de comerț electronic a companiei.

Despre Trodo

Trodo este o companie internațională de comerț electronic din domeniul auto, specializată în piese de schimb, produse pentru întreținere și accesorii auto. Compania are un catalog amplu pentru o gamă largă de mărci și modele de vehicule, combinând selecția de produse specifice fiecărui vehicul cu verificarea compatibilității produselor și cu asistență specializată pentru clienți.

Site web: https://www.trodo.ro/

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