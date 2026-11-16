Pe scurt: Micul companion al Pământului înconjoară Soarele în 359 de zile și se apropie de planeta noastră cam o dată la zece ani. Cercetătorii explică de ce nu reprezintă o amenințare semnificativă.

Astronomii au confirmat prezența unui mic asteroid aflat temporar sub influența gravitațională a Pământului, un fenomen care îi permite să fie descris drept o „mini-Lună”.

Denumit 2026 QQ8, corpul ceresc are un diametru estimat la aproximativ doi metri și ar urma să rămână în apropierea planetei până în ianuarie 2027, relatează Mediafax, citând publicația științifică Live Science.

Obiectul cosmic ar fi fost capturat temporar de gravitația terestră în aprilie 2026, însă a fost identificat abia în august de cercetătorul maghiar Krisztián Sárneczky. Descoperirea a fost raportată oficial la 29 octombrie 2026 de Minor Planet Center, instituție aflată sub egida Uniunii Astronomice Internaționale (IAU), responsabilă de înregistrarea și confirmarea obiectelor mici din Sistemul Solar.

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Potrivit estimărilor astronomilor, asteroidul 2026 QQ8 va rămâne în apropierea Pământului pe parcursul sărbătorilor de iarnă, urmând să se îndepărteze în ianuarie 2027. Spre deosebire de Lună, satelitul natural permanent al planetei, astfel de obiecte nu rămân capturate pentru perioade îndelungate.

Asteroidul nu reprezintă o amenințare semnificativă pentru Pământ

Dimensiunile reduse ale asteroidului fac ca acesta să nu reprezinte o amenințare semnificativă pentru planetă, potrivit cercetătorilor citați de Live Science. În cazul unei eventuale pătrunderi în atmosfera terestră, corpul ceresc, cu un diametru de aproximativ doi metri, cel mai probabil s-ar dezintegra.

La momentul relatării, asteroidul se afla la o distanță echivalentă cu aproximativ o dată și jumătate distanța medie dintre Pământ și Lună. Astronomii consideră că probabilitatea unei apropieri periculoase este redusă.

2026 QQ8 aparține categoriei asteroizilor Aten, obiecte care se deplasează în jurul Soarelui pe orbite cu semiaxa mare mai mică decât cea a Pământului și care pot intersecta orbita planetei noastre. Asteroidul efectuează o revoluție completă în jurul Soarelui în aproximativ 359 de zile și se apropie de Pământ la intervale de circa zece ani.

Noile telescoape ar putea identifica mai multe „mini-Luni”

Capturarea temporară a unor asteroizi nu este un fenomen neobișnuit. Unul dintre primele obiecte de acest tip identificate de astronomi a fost 1991 VG, descoperit în noiembrie 1991, cu un diametru estimat la aproximativ zece metri.

Cercetările sugerează că Pământul poate avea frecvent mici companioni cosmici temporari, mulți dintre ei fiind dificil de observat din cauza dimensiunilor reduse. Majoritatea rămân în apropierea planetei mai puțin de un an, însă unele obiecte pot fi influențate de gravitația terestră timp de mai multe decenii.

Aceste corpuri cerești le oferă astronomilor posibilitatea de a studia interacțiunile gravitaționale dintre Pământ și asteroizii care traversează regiunea interioară a Sistemului Solar.

Specialiștii se așteaptă ca numărul mini-Lunilor identificate să crească odată cu utilizarea observatoarelor astronomice de nouă generație. Printre acestea se numără Observatorul Vera C. Rubin din Chile, care a început să funcționeze în 2026 și poate monitoriza cerul emisferei sudice la intervale de câteva zile.

Pe parcursul misiunii sale, planificate pentru zece ani, observatorul ar urma să detecteze milioane de obiecte aflate în mișcare, necunoscute până la momentul relatării. Datele obținute ar putea permite identificarea mai rapidă a asteroizilor care se apropie de Pământ și o mai bună înțelegere a mecanismelor prin care unele dintre aceste corpuri devin sateliți temporari ai planetei.

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