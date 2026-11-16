Un copil din 12 din România a fost hărțuit, umilit sau batjocorit în persoană cel puțin o dată în viață, iar școala este locul în care se petrec cele mai multe incidente de violență raportate de copii. Datele provin din Studiul național privind prevalența violenței împotriva copiilor, pe baza căruia Consiliul Național al Elevilor a publicat o broșură pentru elevi, potrivit Mediafax.

Per total, 28,2% dintre copiii din România au trecut prin cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții. Aproximativ 7,5% au trăit episoade repetate în ultimul an, iar 4% au trecut prin mai multe forme de violență în aceeași perioadă.

Violența fizică și cea psihologică, cele mai frecvente

Violența fizică a fost raportată de 16,2% dintre copii, iar cea psihologică de 15,5%. În ultimele 12 luni, 6,6% dintre copii au trecut prin violență psihologică.

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Jignirile, amenințările, ridiculizarea, excluderea și umilirea repetată sunt forme de violență psihologică, chiar dacă sunt prezentate drept glume, subliniază autorii broșurii. Copiii cu dizabilități sunt de aproape trei ori mai expuși hărțuirii și umilirii decât ceilalți: 20,2%, față de 7,7%.

Aproximativ 6,1% dintre copii au trecut printr-o formă de violență online, iar 2,2% în ultimul an. Cercetarea arată că hărțuirea online continuă adesea în clasă sau în grupurile de prieteni.

43% dintre incidente au loc la școală

Școala ocupă primul loc printre locurile în care s-au petrecut cele mai recente incidente descrise de copii, cu 43%. Urmează spațiile publice, precum strada sau parcul (17%), casa (15%), spațiile închise din comunitate (6%) și mediul online (6%).

Agresorii sunt, de cele mai multe ori, oameni din cercul apropiat: colegi și prieteni, membri ai familiei sau alte persoane cunoscute. În cazul copiilor din centrele de protecție, studiul descrie bullying și stigmatizare la școală, din cauza etichetei de „copil din centru”, și chiar comportamente umilitoare ale unor profesori.

Copiii vorbesc, dar ajutorul nu ajunge mereu

Copiii povestesc cel mai des ce li s-a întâmplat părinților sau profesorilor, dar informațiile nu ajung întotdeauna la autoritățile care pot interveni. În mediul rural, doar 62% dintre incidente au fost dezvăluite cuiva.

Consiliul Național al Elevilor spune că simplul îndemn de a raporta violența nu este suficient și recomandă ca în fiecare școală să existe o persoană de încredere, cunoscută de elevi, căreia aceștia să îi poată spune ce li se întâmplă fără teama că vor fi judecați sau ridiculizați. Broșura se adresează în special copiilor între 10 și 14 ani.

Cum a fost făcut studiul

Cercetarea a fost realizată la cererea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, cu sprijinul UNICEF România. Componenta cantitativă a inclus 2.106 copii și părinți, iar cea calitativă peste 300 de copii, inclusiv copii cu dizabilități, copii romi, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și copii din sistemul de protecție. Au fost intervievați și 48 de specialiști. Datele au fost colectate în iunie–septembrie 2025, într-un proiect finanțat de Uniunea Europeană.

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