Un fost muncitor din Alsacia, Franța, și-a construit de la zero o replică în mărime naturală a celebrului Bugatti Type 35, o mașină de curse din anii ’20 care, în original, valorează milioane de euro. Jean-Louis Haller a cheltuit doar 6.000 de euro și a lucrat șapte ani, peste 3.000 de ore, relatează Autoblog, citat de Mediafax.

Haller, fost cazangiu specializat în prelucrarea metalelor, locuiește în Husseren-Wesserling. Nu a pornit de la un șasiu sau de la o caroserie de restaurat, ci doar de la desene tehnice, materiale, scule și o pasiune pe care o are din adolescență.

Un cadou de Crăciun care a pornit totul

În tinerețe, Haller mergea cu prietenii în halele fabricii frații Schlumpf din Malmerspach, unde a descoperit o colecție uriașă de mașini de epocă. Fritz Schlumpf era obsedat de Bugatti, iar colecția lor se află astăzi la muzeul național Cité de l’Automobile din Mulhouse.

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După ce s-a calificat în prelucrarea metalelor, Haller a devenit profesor la Mulhouse. Proiectul a prins contur pe la 70 de ani, când soția lui, Léocadie, i-a dăruit de Crăciun manualul de atelier al Bugatti Type 35, plin de fotografii, scheme și desene tehnice.

Totul făcut de mână, cu motor Volvo

Haller nu avea nicio piesă originală, așa că a construit totul, începând cu șasiul. L-au ajutat prieteni, meșteri, foști elevi și pasionați din asociația prietenilor muzeului auto din Mulhouse. Butucii roților, jantele și coada ascuțită în care stă rezervorul au cerut nenumărate încercări. Sub capota lungă și îngustă a montat un motor Volvo, suficient de compact.

Bugatti Type 35 original a debutat pe 3 august 1924. Au fost construite aproximativ 340 de exemplare, iar mașina a câștigat cursa Targa Florio din Sicilia cinci ani la rând, între 1925 și 1929.

Nu va circula pe șosea

Replica nu e încă gata. Haller mai caută nuanța exactă de „albastru Franța” a Bugatti-urilor de epocă și speră să o termine în aproximativ un an și jumătate. Mașina nu va fi omologată pentru drumurile publice, dar asta nu îl deranjează: vrea doar să o pornească, să o admire la soare și să o întrețină. Ca să se apropie de sunetul motorului cu opt cilindri al originalului, plănuiește să modifice evacuarea.

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