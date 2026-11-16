Cei doi copii, în vârstă de 11 și 14 ani, răniți în accidentul rutier produs duminică, 15 noiembrie, pe strada Henri Coandă din Sibiu, nu au avut nevoie de internare. Minorii au fost evaluați de medicii de la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu și au fost externați cu recomandări medicale.

Doi copii au ajuns la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, după ce au fost implicați într-un accident de mașină, duminică, pe strada Henri Coandă. Din fericire, minorii nu au avut nevoie de internare. „Au fost externați cu recomandări din CPU, nu au rămas internați”, a transmis Ioana Mătăcuță, medic primar pediatru și medic-șef al Secției Pediatrie II din cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

Reamintim că accidentul s-a produs duminică, 15 noiembrie, pe strada Henri Coandă din municipiul Sibiu. Un bărbat în vârstă de 58 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a lovit un parapet metalic de pe marginea carosabilului.

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În urma impactului, doi copii aflați în mașină au avut nevoie de îngrijiri medicale. Băiatul de 14 ani a suferit un traumatism cranian și o plagă în zona frunții, în timp ce fata de 11 ani a suferit un atac de panică.

La locul accidentului au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, unul cu medic și unul de tip B. Cei doi minori au fost evaluați și transportați ulterior la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Mama copiilor i-a însoțit la unitatea medicală, în timp ce tatăl a refuzat transportul la spital, potrivit reprezentanților SAJ Sibiu.

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