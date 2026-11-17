Pe scurt: Peste 10 echipaje de ambulanță au fost mobilizate la locul coliziunii. Poliția și inspectorii feroviari cercetează cauzele accidentului, iar circulația trenurilor a fost perturbată pe cel puțin șase linii.

Cel puțin 46 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri de călători, marți, 17 noiembrie 2026, dimineața, în apropierea Gării Centrale din Praga, capitala Cehiei.

Accidentul s-a produs pe pasajul suprateran de pe strada Seifertova, în districtul Praga 3, potrivit Mediafax. Dintre victime, patru se află în stare gravă.

Toate serviciile de urgență au intervenit la locul coliziunii. După încheierea operațiunilor de salvare, anchetatorii și inspectorii feroviari au început cercetările pentru a stabili cauzele și circumstanțele accidentului, precum și cine este responsabil.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Operațiunile de salvare s-au încheiat, iar anchetatorii se află acum la fața locului, colaborând cu inspectorii feroviari pentru a stabili toate cauzele și circumstanțele accidentului și, mai presus de toate, pentru a determina cine va fi tras la răspundere pentru coliziunea dintre trenuri”, a transmis Poliția cehă, citată de The Independent.

Peste 10 echipaje de ambulanță au intervenit la locul coliziunii

Imaginile de la fața locului, distribuite pe rețelele sociale, arătau echipele de salvare intervenind lângă cele două trenuri de călători. Ambele vagoane implicate au fost distruse în urma impactului.

La intervenție au fost mobilizate peste 10 echipaje de ambulanță, patru echipaje cu medici, un inspector și o unitate specializată de evacuare. Pacienții au fost transportați la unități medicale, au declarat serviciile medicale de urgență din Praga.

Pompierii de la stațiile Sokolská și Holešovice au ajutat la trierea victimelor. A fost mobilizată și o echipă de îngrijire post-traumatică pentru a oferi asistență persoanelor rănite. Un alt videoclip, distribuit de poliție, arăta echipajele de urgență transportând o persoană rănită pe targă.

Circulația feroviară a fost perturbată pe cel puțin șase linii

Operatorul feroviar de stat CzD a raportat perturbări pe cel puțin șase linii, estimate să dureze până la prânzul zilei de marți, 17 noiembrie 2026. Au fost semnalate întârzieri de una până la două ore și anulări, fiind instituite și devieri.

Liniile de la gara principală către Praga-Vysočany, Praga-Libeň și Praga-Holešovice au fost afectate din cauza „consecințelor coliziunii unui tren cu o persoană”, potrivit formulării operatorului feroviar.

Pentru liniile de la gara principală către Milovice, Lysá nad Labem, Kolín și Ústí nad Labem, operatorul a indicat drept cauză a perturbărilor „consecințele coliziunii unui tren”.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Comentarii