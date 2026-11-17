Pe scurt:
Peste 700 de radare funcționale sunt folosite de polițiștii rutieri în țară. Pentru aparatele retrase temporar, evaluările vor stabili dacă mai pot fi utilizate.
Poliția Română a dezmințit marți, 17 noiembrie 2026, informația apărută în spațiul public despre un presupus atac informatic asupra aparatelor radar, potrivit Mediafax.
Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române a precizat că retragerea unor aparate din utilizare nu are legătură cu un asemenea atac.
La nivel național, polițiștii rutieri acționează cu peste 700 de aparate radar funcționale, a transmis instituția.
Unele echipamente au fost retrase temporar pentru verificări și evaluări tehnice. Scopul acestora este asigurarea acurateței constatărilor în trafic, potrivit precizărilor Poliției Române.
În urma evaluărilor tehnice, se va stabili dacă aparatele respective mai pot fi utilizate.
Instituția a precizat că retragerea temporară nu presupune casarea echipamentelor.
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