Pe scurt: O casă veche de aproximativ 100 de ani din Porumbacu de Sus a devenit proiectul de familie al lui Tudor Chirilă și al Iuliei Mîzgan. La gală, cei doi au vorbit împreună despre locul care primește turiști și găzduiește evenimente culturale.

Tudor Chirilă a participat luni, 16 noiembrie 2026, la Gala Aniversară WTTA, în calitate de invitat special, unde a vorbit despre Porumbacu 216, pensiunea pe care o administrează împreună cu partenera sa, Iulia Mîzgan.

În timpul discuției, artistul a invitat-o spontan pe scenă pe mama celor doi copii ai săi, pentru a povesti împreună despre afacerea de familie din județul Sibiu, potrivit Libertatea.

Invitația a prilejuit una dintre rarele apariții publice ale celor doi împreună. Tudor Chirilă a început prin a prezenta proiectul din Porumbacu de Sus, apoi a chemat-o alături de el pe Iulia, pentru a vorbi despre inițiativa pe care o gestionează în comun.

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O gospodărie veche din Porumbacu de Sus a devenit pensiune și spațiu cultural

Artistul a povestit la eveniment cum o gospodărie veche din sat a fost renovată și transformată într-un loc care primește călători și găzduiește evenimente culturale. El a descris inițial proiectul drept „o investiție emoțională”.

De la această descriere, conversația a continuat cu interesul său pentru turism și cu felul în care o asemenea inițiativă poate atrage vizitatori într-un sat din România. Discuția a vizat și posibilitatea de a-i determina pe turiști să revină în locurile pe care le descoperă.

Pensiunea funcționează într-o casă veche de aproximativ 100 de ani, recondiționată în Porumbacu de Sus, județul Sibiu. Proiectul îmbină cazarea turiștilor cu organizarea unor evenimente culturale și urmărește să aducă mai mulți vizitatori în zonă.

În aceeași localitate, Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, dețin mai multe căsuțe vechi, dar și un hub cultural.

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan formează un cuplu din 2012

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan sunt împreună din 2012 și au doi băieți. Cei doi și-au păstrat viața de familie departe de atenția publică, iar aparițiile lor împreună la evenimente sunt foarte rare.

Artistul și partenera sa au ales să nu se căsătorească, considerând că actul oficial nu le-ar schimba legătura.

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