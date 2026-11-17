Pe scurt: Bugetul pentru 2027 și viitoarele proiecte europene au fost discutate la întâlnirea Asociației Municipiilor din România, la care Astrid Fodor a participat ca membru al Comitetului Director.

Primarul Astrid Fodor a reprezentat municipiul Sibiu luni, 16 noiembrie 2026, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Întâlnirea s-a desfășurat la București, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Astrid Fodor a participat în calitate de membru în Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România.

La întrevedere au fost invitați prim-ministrul României, Luca-Alexandru Niculescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Marcel-Alexandru Stoica, și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero.

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Printre temele discutate s-au numărat Legea bugetului de stat pentru 2027 și reforma administrativă, alături de alte subiecte de interes pentru administrațiile locale ale municipiilor.

Discuțiile au vizat și pregătirea din timp a proiectelor pentru viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene. Perioada indicată în postarea Primăriei pentru acest cadru este „2028 – 2024”.

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