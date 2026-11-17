Pe scurt:
Bugetul pentru 2027 și viitoarele proiecte europene au fost discutate la întâlnirea Asociației Municipiilor din România, la care Astrid Fodor a participat ca membru al Comitetului Director.
Primarul Astrid Fodor a reprezentat municipiul Sibiu luni, 16 noiembrie 2026, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Întâlnirea s-a desfășurat la București, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.
Astrid Fodor a participat în calitate de membru în Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România.
La întrevedere au fost invitați prim-ministrul României, Luca-Alexandru Niculescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Marcel-Alexandru Stoica, și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero.
Printre temele discutate s-au numărat Legea bugetului de stat pentru 2027 și reforma administrativă, alături de alte subiecte de interes pentru administrațiile locale ale municipiilor.
Discuțiile au vizat și pregătirea din timp a proiectelor pentru viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene. Perioada indicată în postarea Primăriei pentru acest cadru este „2028 – 2024”.
Comentarii
Ultima oră
- Cod portocaliu de vreme severă până vineri: ploi torențiale și rafale puternice de vânt acum 6 minute
- Noi teste pentru șase tipuri de cancer: tratamentele ar putea fi decontate din 2027 acum 9 minute
- Medicii oncologi din Sibiu îndeamnă la vaccinare HPV și controale periodice: „Nu așteptați apariția simptomelor” acum 13 minute
- Meta testează Direct, noua aplicație de mesagerie. Nu ai nevoie de cont pentru a o folosi acum 32 de minute
- CJ Sibiu și ULBS s-au înțeles cum va funcționa Policlinica Stomatologică după modernizare: cabinete pentru pacienți și spații pentru studenți / foto acum 56 de minute