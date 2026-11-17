Pe scurt: Procurorul a stabilit opt luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru amenințările publicate pe TikTok. Acordul urmează să fie analizat de instanță.

Un bărbat care i-a amenințat cu moartea pe premierul Ilie Bolojan și pe președintele României, Nicușor Dan, într-un videoclip publicat pe TikTok în august 2025, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru două infracțiuni de ultraj, potrivit Mediafax.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis că procurorul de caz a sesizat Judecătoria Ploiești cu acordul încheiat cu inculpatul.

Anchetatorii au reținut că bărbatul a amenințat cele două persoane cu acțiuni fizice violente, în scop de răzbunare și intimidare, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.

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În videoclipul publicat pe contul său de TikTok, bărbatul a făcut referire la posibilitatea de a fi chemat în armată. Acesta a afirmat că i-ar împușca pe premier și pe președinte, dar și alte persoane publice.

Bărbatul, identificat ca fiind Marius Gheorghe Zăbet, din Pitești, s-a filmat în timp ce îi amenința pe Ilie Bolojan și Nicușor Dan, dar și pe alți foști demnitari. Înregistrările au fost publicate pe contul său de TikTok, @mariuszabet.

Prin acord, procurorul a stabilit o pedeapsă rezultantă de opt luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, precum și un termen de supraveghere de doi ani. Acesta se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat Judecătoriei Ploiești spre judecare.

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