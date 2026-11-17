De la 1 ianuarie 2027, biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile medicale vor circula electronic prin Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), iar medicii le vor putea găsi după CNP-ul pacientului. Măsura a fost explicată de președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, la Medika TV, potrivit Adevărul.

Ce se schimbă pentru pacienți

Pacienții nu vor mai fi nevoiți să care între cabinete și spitale bilete de trimitere sau scrisori medicale. Documentele vor fi structurate electronic și vor putea fi extrase de orice medic, pe baza CNP-ului.

Potrivit șefei interimare a CNAS, în platformă sunt gata toate tipizatele: scrisoarea medicală, biletul de trimitere în ambulatoriu și în paraclinic, concediul medical și deciziile medicale pentru dispozitive medicale.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Un bilet, o singură programare

Una dintre schimbări îi vizează pe cei care au nevoie de consultații de specialitate sau de investigații. Odată folosit pentru o programare, biletul electronic va fi blocat automat și nu va mai putea fi folosit la mai mulți furnizori de servicii medicale. Scopul este să dispară situațiile în care același bilet este folosit pentru mai multe programări simultane.

„În momentul în care te-ai programat, biletul este deja în starea de ocupat astfel încât nu-l mai poți folosi la programări multiple.”

Hârtia nu dispare imediat

CNAS va menține în paralel sistemul clasic și pe cel electronic în primele șase luni din 2027, ca pacienții și furnizorii de servicii medicale să se poată adapta. Digitalizarea documentelor face parte din modernizarea PIAS.

Pe 13 noiembrie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2027–2031 intră în transparență decizională. Documentul stabilește obiective, responsabilități, termene și indicatori, iar implementarea va fi făcută etapizat, în perioada 2027–2031.

La Sibiu, Consiliul Județean are deja platforma Portal Medical, prin care pacienții au acces online la propriul dosar medical.

Citește și: Medicii din Sibiu, apel către femei: „Nu așteptați apariția simptomelor” · De circa 17 ani, prematurii din Sibiu sunt îngrijiți „cangur”. Acum metoda are protocol în România · „Prioritate absolută”: ce promite conducerea Spitalului Județean Sibiu pentru prematuri

Comentarii