Pe scurt: Prioritățile diferă în funcție de vârstă, educație și preferințe politice. Sondajul arată și câți români ar alege să rămână în localitatea în care trăiesc și câți ar pleca din țară.

Ajutorul financiar pentru familie ar fi prima opțiune pentru 24,6% dintre români dacă ar câștiga un milion de euro, potrivit unui sondaj INSCOP Research publicat marți, 17 noiembrie 2026, și prezentat de HotNews.ro. Alte priorități sunt locuința și economisirea sau investirea banilor.

Cercetarea a fost realizată în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, pe un eșantion de 1.081 de persoane, prin metoda mixed-mode secvențial, CATI–CAWI, care combină interviurile telefonice cu răspunsurile online.

Locuința și investițiile urmează după sprijinul pentru familie

După cei 24,6% care și-ar ajuta în primul rând familia, 16,8% dintre respondenți spun că și-ar cumpăra o locuință sau ar investi bani în cea pe care o au deja. Alți 16,4% declară că ar economisi sau ar investi suma câștigată.

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Intenția de a ajuta financiar familia apare în proporții mult peste media eșantionului în rândul votanților PSD, al femeilor, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu educație primară și al locuitorilor din mediul rural.

Cumpărarea unei locuințe este o opțiune indicată mai ales de votanții AUR, de femei, de persoanele cu vârste între 18 și 44 de ani și de cele cu educație primară.

În schimb, economisirea sau investirea banilor este preferată de votanții PNL și USR, de bărbați, de persoanele între 18 și 44 de ani, de locuitorii din București sau din municipii și de cei cu educație superioară.

Deschiderea unei afaceri sau dezvoltarea uneia deja existente se regăsește între răspunsurile tinerilor sub 30 de ani, ale votanților AUR și ale angajaților din sectorul privat.

Peste șapte din zece români ar prefera să rămână în aceeași localitate

În privința locului în care ar prefera să trăiască permanent, 73,6% dintre respondenți ar rămâne în aceeași localitate din România. Această opțiune este întâlnită mai ales în rândul votanților PSD și AUR, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu educație primară și al locuitorilor din mediul rural.

O altă localitate din România ar fi aleasă de 9,2% dintre respondenți. În această categorie se regăsesc persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din orașele mici, precum și angajații din sectorul public.

Mutarea într-o altă țară din Uniunea Europeană este opțiunea a 9,1% dintre participanți. Aceasta apare mai ales în rândul votanților PNL și USR, al tinerilor sub 30 de ani, al persoanelor cu educație superioară, al locuitorilor din București, al utilizatorilor Instagram și al angajaților din sectorul privat.

Alți 6,5% dintre respondenți spun că s-ar muta într-o țară din afara Uniunii Europene, iar 1,6% nu știu sau nu răspund.

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