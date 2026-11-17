Pe scurt: Un etaj va fi rezervat pregătirii studenților la Medicină Dentară, iar la parter vor funcționa inclusiv urgențe stomatologice și radiologie dentară. ULBS va asigura echipamentele pentru spațiile studenților și cheltuielile de funcționare.

Policlinica Stomatologică a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu este modernizată și eficientizată energetic printr-o investiție de 12,5 milioane de lei, finanțată prin Programul Regiunea Centru 2021–2027 și din bugetul propriu al Consiliului Județean.

Potrivit Consiliului Județean Sibiu, spațiile vor fi reorganizate pentru urgențe stomatologice, practica studenților și extinderea cabinetelor de consultații ale Spitalului Județean.

Construit în 1968, pavilionul va fi anvelopat termic și dotat cu panouri solare, pompe de căldură, tâmplărie exterioară și interioară, precum și cu rețele noi de apă, canalizare și energie electrică.

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Recompartimentarea clădirii și stadiul lucrărilor au fost discutate în cadrul unei vizite pe șantier la care au participat Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, și dr. Dragoș Popescu, directorul medical al SCJU Sibiu.

Parterul va găzdui urgențe stomatologice, iar primul etaj va fi rezervat studenților

La parter vor fi amenajate cabinete pentru urgențe stomatologice, radiologie dentară și chirurgie buco-maxilo-facială, dar și spații pentru stomatologie generală și spitalizare de zi. Acestea vor fi folosite în comun de medicii SCJU Sibiu, cadrele didactice și studenții ULBS, care vor acorda servicii stomatologice inclusiv beneficiarilor din sistemul public de protecție socială.

Etajul întâi va fi destinat exclusiv activităților didactice și practicii studenților din Departamentul de Medicină Dentară și Nursing al ULBS. La etajul al doilea vor fi amenajate noi spații pentru extinderea activității Ambulatoriului SCJU Sibiu.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre deblocarea proiectului Centrului Stomatologic Universitar, în care sunt implicate ULBS și Consiliul Județean Sibiu.

ULBS va dota spațiile studenților și va acoperi cheltuielile de funcționare

„Susținem practica studenților stomatologi printr-o nouă investiție în sistemul public de sănătate, utilă atât pacienților, cât și învățământului universitar sibian. Vorbim despre un parteneriat în care Consiliul Județean Sibiu modernizează întregul spațiu, universitatea contribuie cu echipamente medicale pentru dotarea spațiilor folosite de studenți și acoperă cheltuielile de funcționare. În plus, vom putea sprijini și activitatea celor peste 140 de medici din cele 26 de specialități ale Ambulatoriului de la «Județean», unde, doar în primele nouă luni ale acestui an, au fost înregistrate peste 103.000 de consultații”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Astfel, extinderea Ambulatoriului vine în sprijinul unei structuri în care lucrează peste 140 de medici din 26 de specialități, cu peste 103.000 de consultații înregistrate în primele nouă luni ale anului 2026.

„Suntem încântați să anunțăm această investiție în beneficiul studenților la Medicină dentară și al întregii comunități sibiene. Consider că un spațiu adecvat de învățare și o dotare la standarde moderne face diferența în formarea viitorilor medici stomatologi. Prin această investiție ne dorim să sprijinim performanța academică, colaborarea dintre studenți și dezvoltarea abilităților de care vor avea nevoie în profesie”, a transmis prof. univ. dr. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Lucrările sunt executate de firma sibiană Balor Cons, desemnată în urma unei licitații publice. Termenul de execuție este de 12 luni.

Consiliul Județean Sibiu are în execuție și lucrările de modernizare a pavilionului „Medicalelor”, ultima clădire cu saloane pentru pacienți din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu care nu a fost încă modernizată.

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